شرطة دبي ونادي أصحاب الهمم يوقعان مذكرة للتعاون في مجال العلاج بالخيل

دبي في 13 أكتوبر /وام/ وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم مع نادي دبي لأصحاب الهمم بهدف تعزيز التعاون في مجال علاج أصحاب الهمم بركوب الخيل، ما يسهم في دعم البرامج العلاجية والتأهيلية المخصصة لهم.

وقع المذكرة عن القيادة العامة لشرطة دبي العميد طارق هلال السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة لشؤون المراكز التخصصية، وعن نادي دبي لأصحاب الهمم، السيد ثاني جمعة بالرقاد الفلاسي، رئيس مجلس الإدارة، بحضور المقدم ضاحي سالم الجلاف، مدير مركز شرطة الخيالة، وعدد من الضباط، وذلك في إطار حرص الجانبين على تعزيز الشراكة بينهما وتطوير المبادرات التي تسهم في تمكين أصحاب الهمم والارتقاء بجودة حياتهم.

وقال العميد طارق السويدي، إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم، والاستفادة من العلاج بالخيل كأحد الأساليب المساندة في تأهيلهم، مؤكداً حرص شرطة دبي على دعم المبادرات التي تسهم في خدمة هذه الفئة وتعزيز جودة حياتها، ومشيراً إلى أن التعاون بين الجانبين يدعم تنفيذ برامج وأنشطة مشتركة، وتبادل الخبرات، بما يحقق أهداف الشراكة ويعزز الجهود الرامية إلى تمكين أصحاب الهمم وتوفير بيئة داعمة لهم.

من جانبه، قال السيد ثاني بالرقاد الفلاسي، إن توقيع مذكرة التفاهم يعكس أهمية الشراكة بين الجانبين، مشيراً إلى أن التعاون يشمل تدريب أعضاء النادي في مجال الفروسية من خلال الخبرات والكفاءات المتخصصة لدى إدارة قسم الخيالة، إلى جانب الاستفادة من برامج العلاج بالخيل، التي تسهم في دعم الجوانب الحركية والنفسية والاجتماعية، وتعزيز الثقة بالنفس والتفاعل مع الآخرين، بالإضافة الى تشكيل فريق رياضي من أصحاب الهمم متخصص في رياضات الفروسية، من خلال تأهيل وتدريب المنتسبين وتنمية مهاراتهم بما يسهم في تمكينهم من ممارسة هذه الرياضات والمشاركة في البطولات والمسابقات الرياضية محلياً ودولياً.

وأوضح أن نادي دبي لأصحاب الهمم يحرص على التعاون مع الجهات الحكومية والمجتمعية، وتقديم برامج نوعية تلبي احتياجات أصحاب الهمم، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم المذكرة في إطلاق مبادرات مشتركة ومستدامة خلال الفترة المقبلة، بما يعزز من فرص تمكين أعضاء النادي وتطوير مهاراتهم والاستفادة من البرامج المتخصصة في الفروسية والعلاج بالخيل.

بدوره، قال المقدم ضاحي الجلاف، أن برنامج التدريب العلاجي بركوب الخيل، الذي تنفذه القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز شرطة الخيالة تمكن منذ إطلاقة في العام 2008 من تأهيل 765 حالة علاجية شملت أطفالاً من أصحاب الهمم والعديد من الحالات الاجتماعية، وذلك بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، وهم وزارة الأسرة، وهيئة تنمية المجتمع بدبي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ومركز التأهيل الاجتماعي "عونك".

وبين أن برنامج التدريب العلاجي بركوب الخيل نال ثقة أولياء أمور المستفيدين، الذين أبدوا نسبة رضا عن نتائجه وصلت إلى 100%، لافتا إلى أن هذا النوع من العلاج يعتبر واحدا من أهم الأساليب الحديثة في تحسين بعض الإعاقات الجسدية والإعاقات الذهنية.