"الإمارات الخيرية" تدعم 600 طالب وطالبة ضمن حملة "صنّاع الأمل"

رأس الخيمة في 13 أكتوبر /وام/ قدمت جمعية الإمارات الخيرية دعماً مالياً للمدارس للإسهام في سداد الرسوم الدراسية المستحقة على 600 طالب وطالبة من المتعثرين، وذلك ضمن حملة "صنّاع الأمل"، التي تأتي في إطار جهود الجمعية لتعزيز التكافل المجتمعي ومساندة الأسر وتوفير الفرص التي تساعد الطلبة على مواصلة مسيرتهم التعليمية في بيئة مستقرة.

وتجسد هذه المبادرة حرص جمعية الإمارات الخيرية على دعم الطلبة الذين تواجه أسرهم تحديات مالية تحول دون قدرتها على الوفاء بالالتزامات الدراسية، من خلال الإسهام في تسوية الرسوم المستحقة بالتعاون مع المدارس، بما يخفف من الأعباء المالية عن أولياء الأمور.

وأكد عبدالله سعيد الطنيجي، الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية أن دعم الطلبة المتعثرين في سداد الرسوم الدراسية يأتي انطلاقاً من رسالة الجمعية وحرصها على الوقوف إلى جانب الأسر ومساندتها في مواجهة التحديات التي قد تؤثر في استقرار أبنائها التعليمي، مشيراً إلى أن التعليم يمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان وإعداد الأجيال القادرة على الإسهام في تنمية المجتمع.

وأوضح أن وصول الدعم إلى 600 طالب وطالبة يعكس أهمية المبادرات التي تستهدف الاحتياجات الفعلية للأسر، وتسعى إلى إحداث أثر إيجابي في حياتها، مؤكداً أن مساندة الطلبة لا تقتصر على تخفيف الأعباء المالية فحسب، بل تمتد لتشمل تعزيز شعورهم بالاستقرار والثقة، ومنحهم الفرصة لمواصلة تعليمهم وتحقيق أهدافهم العلمية والمستقبلية.