28 فنانا يشاركون في "معرض وهج رأس الخيمة للفنون والتصوير الفوتوغرافي"

رأس الخيمة في 13 أكتوبر /وام/ انطلقت في صالة ديزاين جالري بمنطقة الرفاعة في رأس الخيمة، فعاليات معرض وهج رأس الخيمة للفنون والتصوير الفوتوغرافي 2026 الذي تنظمه "الصالة"، بمشاركة 28 فناناً يمثلون 22 دولة من قارات العالم المختلفة قدموا 68 عملاً إبداعياً تنوعت بين 55 لوحة رسم تشكيلية تعكس مدارس فنية متعددة و13 عملاً فوتوغرافياً توثق جماليات الطبيعة والروح الإنسانية.

وقال المهندس طارق السلمان، مؤسس الصالة، إن المعرض يشكل محطة فنية استثنائية تجمع مستوى فنيا رفيعا، مؤكداً أن إمارة رأس الخيمة تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة حاضنة للإبداع والثقافة بفضل دعم القيادة الرشيدة وأن المعرض يعكس قوة الفن في بناء جسور التواصل الحضاري بين الشعوب.

من جانبها عبرت إدارة صالة ديزاين جالري عن اعتزازها بالنجاح الكبير والاهتمام الرسمي والمجتمعي بالمعرض مؤكدة الحرص على توفير بيئة احترافية تجمع المبدعين من كل دول العالم وتتيح للجمهور والطلبة فرصة الاطلاع على تجارب فنية عريقة.

ويشارك في المعرض فنانون من الإمارات والسعودية ومصر وسوريا والعراق وروسيا وأوكرانيا واليونان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وبيلاروسيا وألمانيا وهولندا وأستراليا ونيجيريا وباكستان والمجر وقيرغيزستان وأذربيجان والهند وفرنسا.