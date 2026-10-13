سالم القاسمي يشهد ختام «نفديك بالأرواح يا وطن» ويكشف جدارية جديدة

الشارقة في 13 اكتوبر / وام / شهد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، الحفل الختامي للمبادرة الوطنية "نفديك بالأرواح يا وطن"، التي تضمنت نسختها الأولى إنجاز لوحة جدارية وطنية عملاقة بعنوان "شكراً حماة الدار"، وأُقيمت الفعالية على كورنيش البحيرة في إمارة الشارقة، بمشاركة عدد من الشخصيات والمسؤولين.

وتأتي المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة، وتجسيد مشاعر الوفاء والتقدير لأبناء الإمارات الذين يواصلون العطاء من أجل رفعة الوطن وصون مكتسباته.

وأزاح الشيخ سالم بن سلطان القاسمي الستار عن اللوحة الجدارية الوطنية للنسخة المقبلة من المبادرة، التي تحمل شعار "زايدُ نهجنا.. ومحمدٌ عزّنا"، في رسالة وطنية تستلهم إرث المغفور له الوالد مؤسس الوطن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وتعبّر عن الاعتزاز بنهج القيادة الرشيدة ومواصلة مسيرة التنمية والإنجاز.

وأكد الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، أن المبادرات الوطنية التي تعبّر عن حب الوطن والوفاء لقيادته تجسّد أصالة المجتمع الإماراتي وتلاحم أبنائه والمقيمين على أرضه، وتعكس ما يتحلى به الجميع من مشاعر الاعتزاز بالهوية الوطنية والحرص على حماية مكتسبات الدولة ومنجزاتها.

وقال الشيخ سالم إن شعار "نفديك بالأرواح يا وطن" يحمل معان سامية من التضحية والوفاء والانتماء، ويجسّد مكانة الإمارات في قلوب أبنائها وكل من يعيش على أرضها، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز الوعي الوطني وترسيخ القيم الأصيلة في نفوس الأجيال، وتؤكد أن حب الوطن مسؤولية تتجسد في العمل والعطاء والإخلاص.

وأضاف أن شعار "زايدُ نهجنا.. ومحمدٌ عزّنا" يستحضر القيم والمبادئ التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويعبر عن الاعتزاز بمسيرة الإمارات وقيادتها، ومواصلة العمل من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً.

من جانبه أكد الدكتور علي محمد النابودة المشرف العام على المبادرة، أن مبادرة "نفديك بالأرواح يا وطن" ليست مجرد مشروع وطني، بل هي نبض صادق يترجم مشاعر الحب والولاء لتراب دولة الإمارات، ويجسد روح التلاحم والتكاتف بين أبناء المجتمع.