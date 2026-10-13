مجمع الشارقة للابتكار يتعاون مع "28DIGITAL" الأوروبية لتعزيز نقل التكنولوجيا

الشارقة في 13 أكتوبر /وام/ أعلن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار "سبارك" عن شراكة مع مؤسسة "28DIGITAL" الأوروبية لتعزيز التعاون في تبادل أفضل ممارسات نقل التكنولوجيا والعمل المشترك على تأسيس شركات جديدة في مجال التقنيات المتقدمة بما يدعم تحويل مخرجات البحث العلمي إلى مشروعات تجارية.

وانضم "سبارك"، بهذا التعاون، إلى "نادي مكاتب نقل التكنولوجيا" التابع لـ"28DIGITAL" ليصبح أول عضو منتسب دولي فيه.

ويتضمن الاتفاق مسارين رئيسيين للتعاون يركز الأول على تبادل المعرفة والخبرات من خلال النادي الذي يجمع ممارسين متخصصين في نقل التكنولوجيا من أكثر من 15 جامعة أوروبية؛ حيث سيشارك المجمع خبراته في بناء منظومة ابتكار تعزز التعاون بين الأوساط الأكاديمية والقطاع الصناعي وتدعم تأسيس شركات جديدة قائمة على التقنيات المتقدمة.

ويُعد "نادي مكاتب نقل التكنولوجيا" مبادرة أطلقتها "28DIGITAL" لتعزيز قدرات مكاتب نقل التكنولوجيا ومكاتب نقل المعرفة وتطوير خبراتها في تسويق الملكية الفكرية وتعظيم القيمة الاقتصادية والمعرفية للأبحاث، وتوسيع التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي.

وتتيح العضوية في النادي لمجمع الشارقة، المشاركة في ورش العمل الافتراضية والحضورية التي ينظمها، والاستفادة من شبكة دولية لتبادل الخبرات والتعلم بين المؤسسات النظيرة.

ويركز المسار الثاني على التأسيس المشترك لشركات تقنية متقدمة انطلاقاً من الملكية الفكرية المملوكة للجامعات بالاستفادة من مبادرة "SPIN: Rise" التابعة لـ"28DIGITAL" التي ستدعم هذه الشركات وتوفر لها مساراً لتطوير ابتكاراتها وتسويقها تجارياً في دولة الإمارات.

ويعد "SPIN: Rise" البرنامج الرئيسي لدى "28DIGITAL" في مجال التدريب الريادي والتهيئة المسبقة لتأسيس الشركات وهو يستهدف الباحثين في التقنيات المتقدمة بالجامعات والمؤسسات البحثية في الاتحاد الأوروبي والدول المرتبطة ببرنامج "أفق أوروبا" ويجمع بين التدريب الإلكتروني والإرشاد المتخصص.

وقال حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار إن منظومات الابتكار تكتسب قوتها الحقيقية عندما تنجح في الربط بين البحث العلمي والمواهب والملكية الفكرية والقطاع الصناعي والأسواق لافتا إلى أن الشراكة مع "28DIGITAL" وانضمام المجمع إلى نادي مكاتب نقل التكنولوجيا تتيح له قناة دولية مهمة لتبادل الخبرات، والتعرف على التقنيات الواعدة والمساهمة في نقلها من مرحلة البحث إلى التطبيق التجاري.

وأضاف أن هذه الشراكة تعزز علاقات المجمع مع المؤسسات الأوروبية التي شهدت خطوة إضافية في ديسمبر 2025 بانضمام المجمع إلى شبكة "Enterprise Europe Network".

من جانبه قال فيديريكو مينا الرئيس التنفيذي لـ "28DIGITAL"، إن أوروبا ودولة الإمارات تمتلكان مقومات متكاملة؛ إذ تتميز أوروبا بقوة البحث العلمي والمواهب والأطر التنظيمية، فيما تتمتع دولة الإمارات بالسرعة والقدرة على التوسع والتنفيذ، مشيرا إلى أن الشراكة مع "سبارك" تعد خطوة عملية نحو بناء ابتكارات قابلة للتوسع تستند إلى الثقة.

وقال نيكولا بيتيو، مدير منظومة الابتكار والبحث في مجمع الشارقة للابتكار، إن نادي مكاتب نقل التكنولوجيا يشكل منصة مهمة للتواصل مع جامعات أوروبية رائدة وتبادل المعرفة معها بالتوازي مع مشاركة الخبرات التي طورها المجمع، موضحا أن برنامج "SPIN: Rise" يتيح التعرف على الشركات الواعدة المنبثقة عن الأبحاث الجامعية وتوفير مسار واضح لمؤسسيها لتطوير ابتكاراتهم والتحقق من جدواها وتوسيع نطاقها في دولة الإمارات بالاستفادة من مرافق المجمع وشركائه والأسواق التي يتيح الوصول إليها.