"الشارقة لرياضة المرأة" و"سجايا فتيات الشارقة" ينظمان البطولة الودية الأولى لرياضة التجديف

الشارقة في 13 أكتوبر /وام/ نظّمت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بالتعاون مع سجايا فتيات الشارقة، أمس، البطولة الودية الأولى لرياضة التجديف ضمن مشروع الحاضنات الرياضية في مركز سجايا فتيات الشارقة بالقرائن، بمشاركة أكثر من 60 منتسبة من مراكز القرائن وكلباء وخورفكان.

وجمعت البطولة منتسبات مراكز التدريب الثلاثة في تجربة تطبيقية هدفت إلى نقل ما اكتسبنه خلال التدريبات إلى أجواء رياضية منظمة وتعزيز التفاعل بين المراكز بما يدعم استمرارية الممارسة وتطوير القدرات البدنية والفنية المرتبطة برياضة التجديف.

وتأتي البطولة ضمن مشروع الحاضنات الرياضية الذي يقوم على شراكة مؤسسية تهدف إلى توسيع قاعدة ممارسة الرياضة بين الفتيات وإتاحة فرص تدريب منتظمة في مجموعة من الألعاب بما يساعد على اكتشاف القدرات الرياضية وتنميتها وبناء مسارات تدريجية تتيح للمنتسبات الانتقال إلى مستويات أكثر تقدماً.

ويشكّل التجديف إحدى الرياضات التي يقدمها المشروع لمنتسبات سجايا فتيات الشارقة حيث تتيح طبيعة اللعبة تطوير مجموعة من العناصر البدنية والحركية إلى جانب الانضباط والتركيز والعمل الجماعي فيما توفر التجمعات والبطولات الودية مساحة لمتابعة تطور المنتسبات ومنحهن تجارب متنوعة خارج إطار التدريب المعتاد.

وقالت سعادة شيخة الشامسي، مديرة سجايا فتيات الشارقة، إن مشاركة المنتسبات في البطولة تعكس توجه "سجايا" نحو توسيع التجارب الرياضية المتاحة أمام الفتيات، والتزامها المستمر بدعم الفتيات وتمكينهن من خوض تجارب رياضية نوعية تسهم في تطوير قدراتهن وتعزيز قيم الانضباط والعمل الجماعي وروح التحدي والمنافسة الإيجابية.

وأضافت أن هذه المشاركة تأتي ضمن جهود سجايا الرامية إلى توسيع نطاق الفرص المتاحة أمام الفتيات وتشجيعهن على اكتشاف مجالات رياضية جديدة بما يسهم في تنمية مهاراتهن وبناء شخصياتهن وتعزيز ثقتهن بأنفسهن.

من جانبها قالت شيخة الخاطري، رئيسة شعبة التخطيط والمتابعة الفنية في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، إن البطولة تمثل امتداداً عملياً للعمل التدريبي الذي تنفذه الحاضنات الرياضية، مؤكدة الحرص على ألا تقتصر تجربة المنتسبات على الحصص التدريبية بل أن تتضمن محطات تطبيقية تمنحهن فرصة لاستخدام ما تعلمنه والتفاعل مع بيئة رياضية مختلفة.