أبوظبي تحتضن فعالية "HR Tech" لأول مرة في المنطقة بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي ومجموعة أدنيك

أبوظبي في 13 أكتوبر/ وام/ أعلنت HR Tech، المنصة العالمية لتكنولوجيا الموارد البشرية، عن انطلاقتها الإقليمية في مركز أدنيك أبوظبي نوفمبر 2027، حيث ستجمع كبار قادة الموارد البشرية والأعمال والتكنولوجيا للمشاركة في الدورة الأولى من فعالية HR Tech أبوظبي.

وبالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، ومجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، ستوفر الفعالية منصة إقليمية جديدة تجمع قادة الموارد البشرية في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب قادة التكنولوجيا، لتبادل الأفكار والممارسات المشتركة، ومشاركة الرؤى حول مستقبل العمل، وتطوير منظومة المواهب، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تمكين القوى العاملة.

ويمثل إطلاق HR Tech أبوظبي فصلاً جديداً في مسيرة تطور منصة HR Tech، مستندا إلى أكثر من 30 عاماً من الفعاليات البارزة في أسواق دولية رئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، والتي تجمع قادة الموارد البشرية ومزودي التكنولوجيا وصنّاع القرار في قطاع الأعمال لاستكشاف التقنيات والاستراتيجيات والممارسات المتعلقة بالموارد البشرية التي ترسم ملامح مستقبل العمل.

وستستفيد HR Tech أبوظبي من هذه الخبرة العالمية، من خلال توفير منصة ومعرض مصممين خصيصاً لتلبية الفرص والتحديات التي تواجه المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة.

وقال سعادة إبراهيم ناصر، وكيل دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي: «تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها كنموذج رائد لحكومة المستقبل، حيث تشكل تنمية المواهب وبناء القدرات الرقمية ركيزة أساسية في مسيرة التحول الحكومي، ويُعد إطلاق HR Tech أبوظبي خطوة مهمة لتعزيز الحوار العالمي حول مستقبل العمل وتكنولوجيا الموارد البشرية، ويوفر منصة تجمع الخبرات الدولية والابتكارات العملية لدعم جاهزية المؤسسات الحكومية والخاصة لمتطلبات المرحلة المقبلة.

وأضاف:من خلال هذا التعاون، تؤكد دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي التزامها بتطوير منظومة عمل حكومية مدعومة بالمواهب والتقنيات المتقدمة، وقادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة وصناعة أثر مستدام».

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: "يعكس دعم إطلاق HR Tech أبوظبي التزام مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، باستقطاب الفعاليات العالمية التي تعزز تبادل المعرفة، وتحفز الابتكار، وتسهم في النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي. ومن خلال جمع نخبة من أبرز قادة الموارد البشرية والتكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، وستوفر الفعالية منصة للتعاون الهادف، واستكشاف فرص أعمال جديدة، وتبادل الرؤى والخبرات، بما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لفعاليات الأعمال والابتكار".

ومن جانبه، قال سايمون فوستر، الرئيس التنفيذي للمجموعة في ARC Network: «يمثل إطلاق HR Tech في أبوظبي محطة مهمة لمنصتنا العالمية، ويعكس الأهمية المتنامية لدول مجلس التعاون الخليجي في رسم مستقبل العمل وتحول القوى العاملة. وستتيح HR Tech أبوظبي لمجتمعنا العالمي فرصة التواصل المباشر مع القادة في المنطقة، كما ستوفر للمؤسسات العالمية إمكانية الوصول إلى الخبرات الدولية والحلول المبتكرة والرؤى العملية التي يمكن أن تسهم في رسم ملامح الجيل القادم من بيئات العمل».

ويأتي إطلاق الفعالية في وقت تواصل فيه أبوظبي ترسيخ مكانتها العالمية في التحول الحكومي وتطوير رأس المال البشري، من خلال تسريع تبني التقنيات الناشئة وتعزيز جاهزية منظومة العمل الحكومي للمستقبل. وتواصل دائرة التمكين الحكومي دورها في دعم الجهات الحكومية من خلال تطوير المواهب، وبناء القدرات، وتبني حلول رقمية متقدمة تعزز كفاءة الأداء الحكومي وجودة الخدمات.

وستواصل الفعالية نهج HR Tech الراسخ في تبادل المعرفة العملية وتعزيز التعاون بين المتخصصين في القطاع. وتجمع فعالياتها الدولية كبار قادة الموارد البشرية ومزودي التكنولوجيا، إلى جانب استعراض دراسات الحالة والرؤى المتخصصة، وإتاحة الفرص لاستكشاف أحدث حلول الموارد البشرية، حيث تضم فعاليات HR Tech عالمياً 14,000 متخصص في مجال الموارد البشرية من أكثر من 100 دولة، إلى جانب أكثر من 500 مزود للتكنولوجيا.

وستوفر HR Tech أبوظبي للمشاركين إمكانية الوصول إلى فكر قيادي عالمي، ورؤى على مستوى القيادات التنفيذية، واستراتيجيات عملية تتناول التحولات المتسارعة في عالم العمل، وستربط صنّاع القرار في مجال الموارد البشرية بمزودي التكنولوجيا وشركاء الحلول، بما يتيح للمؤسسات استكشاف الأدوات والأساليب التي يمكن أن تدعم استراتيجيات الموارد البشرية وتحول الأعمال.