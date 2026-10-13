مجمع الشارقة للفضاء يعرض أبحاثه بمؤتمر الملاحة الفضائية بتركيا

الشارقة في 13 أكتوبر/ وام/ شارك مجمع الشارقة للفضاء والفلك التابع لجامعة الشارقة في الدورة الـ77 من المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية الذي استضافته مدينة أنطاليا في الجمهورية التركية، بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين .

واستعرض باحثو المجمع خلال المؤتمر مجموعة من المشاريع والأوراق العلمية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بُعد والفيزياء الكمية والاتصالات الفضائية وطقس الفضاء والفيزياء الفلكية ضمن مجالات بحثية متنوعة، تسهم في تعزيز تبادل المعرفة والخبرات وفتح آفاق للتواصل والتعاون مع المؤسسات والمراكز البحثية الدولية.

وشملت المشاركات البحثية مشروعا بحثيا قدمته عائشة العويس رئيس قسم الذكاء الاصطناعي بالإنابة - حول الكشف عن التسربات النفطية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بُعد استعرضت خلاله توظيف خوارزميات التعلم العميق وتحليل صور الأقمار الصناعية لرصد التسربات النفطية في البحار وإمكانات تطوير هذه التقنيات وتوسيع تطبيقاتها مستقبلًا.

كما شاركت نورة الأميري رئيس قسم الفيزياء الفلكية عالية الطاقة بالإنابة بورقتين علميتين؛ تناولت الأولى نمذجة ديناميكيات التشابك الكمي وتطبيقاته المستقبلية في الاتصالات الكمية الفضائية فيما استعرضت الثانية مشروع "فراشة الغلاف الأيوني" الذي يحوّل بيانات جهاز الأيونوسوند في المجمع إلى مؤثرات ضوئية متغيرة في تجربة تجمع بين علوم الغلاف الأيوني والفن المعاصر لتقديم بيانات طقس الفضاء بأسلوب بصري وتفاعلي.

واستعرض الباحث عبدالله علي خلف آل علي محلل أبحاث بالمجمع مشروعين بحثيين؛ تناول الأول أساليب التعدس الجاذبي الدقيق ودورها في دراسة أقراص التراكم المحيطة بالثقوب السوداء فائقة الكتلة، فيما تناول الثاني نمذجة منحنيات الضوء لنظامين ثنائيين كسوفيين متلامسين بالاعتماد على أرصاد مرصد الشارقة الفلكي في المجمع، حيث أظهرت النتائج توافقًا مع الدراسات المنشورة بما يعكس إمكانات المرصد في دعم الأبحاث الفلكية المتخصصة.