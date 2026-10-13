العصيمي يستعرض مع اللجنة المنظمة استعدادات انطلاق الألعاب البارالمبية الآسيوية

ناغويا في 13 أكتوبر /وام/ استعرض ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، مع أومورا هيدياكي، حاكم محافظة آيتشي اليابانية رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية "آيتشي - ناغويا 2026"، خلال لقائهما اليوم، آخر الاستعدادات الفنية والتنظيمية لانطلاق الدورة الأحد المقبل، إلى جانب جاهزية المنشآت الرياضية، وخطط التشغيل، واستقبال الوفود المشاركة، بما يضمن تنظيم الحدث القاري وفق أعلى المعايير.

وتناول اللقاء الملفات المتعلقة بسير التحضيرات النهائية، والتنسيق بين اللجان العاملة، والجاهزية لاستضافة الوفود والرياضيين، مع التأكيد على أهمية توفير أفضل الظروف لإنجاح الدورة التي تشهد مشاركة واسعة من مختلف الدول الآسيوية.

وتقام منافسات الدورة، من 18 إلى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 2700 رياضي إلى جانب الأجهزة الفنية والإدارية، يمثلون 45 دولة، ويتنافسون في 502 مسابقة ضمن 18 رياضة، فيما يقام حفل الافتتاح الرسمي على ملعب ميزوهو بمدينة ناغويا، بمشاركة بعثة دولة الإمارات.