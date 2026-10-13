جامعة الإمارات تنظم مؤتمر الذكاء الاصطناعي الرياضي 2026

العين في 13 أكتوبر/ وام/ انطلقت أمس، أعمال "المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي في الرياضة (ICAIS) 2026، الذي تنظمه كلية الحوسبة والذكاء الاصطناعي (CCAI) في جامعة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع نادي العين الرياضي الثقافي، ويستمر من 12إلى 13 أكتوبر الجاري، في المبنى الهلالي بالحرم الجامعي، بمنطقة العين.

وفي كلمته الافتتاحية، رحّب معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، بالمشاركين في المؤتمر، مثمناً الشراكة الفاعلة مع نادي العين الرياضي الثقافي، مؤكداً أن المؤتمر ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، التي تركز على تنمية المواهب وتعزيز البحث العلمي ودعم التطبيقات العملية والحوكمة، مشيراً إلى مسؤولية الجامعات في إعداد كوادر قادرة على توظيف التقنيات الحديثة، وتحويل المعرفة الأكاديمية إلى حلول مبتكرة تخدم المجتمع.

ويبحث المؤتمر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير القطاع الرياضي، ودعم التدريب والأداء، وتعزيز التعاون بين الباحثين والرياضيين والمدربين، إلى جانب مناقشة قضايا الثقة والخصوصية والعدالة والسلامة في استخدام بيانات الرياضيين، كما يشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والباحثين من دولة الإمارات واليابان وكوريا الجنوبية، من بينهم البروفيسور كيسوكي فوجيي، والبروفيسور شينغو شيمودا من جامعة ناغويا في اليابان ، والبروفيسور كيتا واتانابي من جامعة كوكوغاكوين في اليابان، والمهندس هيونسونغ كيم من المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا KAIST.

ويشارك كذلك خبراء من مؤسسات إماراتية، بينهم الدكتور أبرار عبدالنبي من "سال-‏SAL.AI‏"، والدكتور حمد الكركي من ‏جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والأستاذ الدكتور نزار زكي وعبد الصمد تريدين من جامعة الإمارات، ضمن جلسات حوارية ومحاضرات تتناول تحليل بيانات ‏اللاعبين، والتدريب الذكي، وتحولات الذكاء الاصطناعي في الرياضة الإماراتية.‏

وتتناول جلسات المؤتمر برئاسة الدكتور فادي النجار مجموعة من المحاور المتخصصة، تشمل تحليلات الأداء وتتبع اللاعبين، والرؤية الحاسوبية والميكانيكا الحيوية لتحليل الحركة، والأجهزة القابلة للارتداء والمستشعرات، والمراقبة الفسيولوجية، والتنبؤ بالإصابات والوقاية منها وإعادة التأهيل. كما تشمل التدريب والتكتيكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، واكتشاف المواهب وتطوير الرياضيين الى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البث الرياضي وتجربة الجماهير وإدارة البطولات والمنشآت، فضلاً عن قضايا الأخلاقيات والعدالة والخصوصية والاستخدام المسؤول للتقنيات الذكية في الرياضة.

ومن جهته يستعرض نادي العين الرياضي الثقافي رؤى وتجارب عملية حول الابتكار الرياضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، من خلال مبادرات مشتركة مع جامعة الإمارات، من بينها "هاكاثون الذكاء الاصطناعي لكرة القدم"، بما يدعم تبني التقنيات المتقدمة ويعزز المشاركة المجتمعية في المجال الرياضي.

ويأتي تنظيم المؤتمر انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، المتسقة مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، وتعزيزاً لدور الجامعة في إعداد الكفاءات الوطنية وتشجيع البحث العلمي متعدد التخصصات. كما يتزامن مع احتفالات جامعة الإمارات بيوبيلها الذهبي، تأكيداً لدورها في استشراف مجالات علمية جديدة ودعم مسيرة التنمية الوطنية.