كيفن رايترر يقود "إكس بي جي ريسينغ تيم" إلى لقب عالمي في الدراجات المائية

دبي في 13 أكتوبر/ وام/ توّج فريق «إكس بي جي ريسينغ تيم» بلقب فئة «برو سكي جي بي»، ضمن نهائيات بطولة العالم للدراجات المائية 2026، التي أقيمت أمس، في ليك هافاسو بولاية أريزونا الأمريكية، بمشاركة نخبة من المتسابقين والفرق المحترفة من مختلف أنحاء العالم.

وأحرز المتسابق النمساوي كيفن رايترر اللقب بعد أداء متميز في منافسات الفئة، ليمنح الدراجة رقم (90) التي ترفع علم دولة الإمارات إنجازاً عالمياً جديداً.

ويحظى الفريق بدعم الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم والشيخ راشد بن بطي آل مكتوم، ويضم أيضاً محمد الحريز وخالد الهوتي، إلى جانب الطاقم الفني والتقني الذي أسهم في الإعداد للمشاركة في البطولة، التي شهدت منافسة قوية بين نخبة المتسابقين العالميين.

ويجسد هذا التتويج ثمرة الإعداد المكثف والعمل الجماعي والتخطيط الفني، بما يعزز حضور الفريق على الساحة الدولية، ويضيف إنجازاً جديداً إلى سجل المشاركات الإماراتية في رياضة الدراجات المائية.