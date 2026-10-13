منتخب الإمارات يواجه أذربيجان غداً بمونديال تحت 23 عاماً

زغرب في 13 أكتوبر/ وام/ يلتقي منتخب الإمارات لكرة القدم المصغرة تحت 23 عاماً غداً مع نظيره منتخب أذربيجان، ضمن الجولة الثانية من بطولة العالم المقامة حالياً في كرواتيا، وتستمر حتى 17 أكتوبر الجاري.

ويتطلع منتخب الإمارات إلى تعويض خسارته في الجولة الافتتاحية اليوم، أمام منتخب إنجلترا بنتيجة 2-4، والمحافظة على حظوظه في المنافسة على التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وتقام البطولة بنظام المجموعة الواحدة، إذ يخوض كل منتخب أربع مباريات، على أن تتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى الدور نصف النهائي.