الفجيرة للموارد الطبيعية تشارك في مؤتمر الجيوفيزياء 2026

الفجيرة في 13 أكتوبر/ وام/ تشارك مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في مؤتمر الجيوفيزياء 2026، الذي تستضيفه جامعة الإمارات العربية المتحدة، من 13 إلى 15 أكتوبر الجاري . ويناقش المؤتمر عدداً من المحاور العلمية المتخصصة .

وأكد سعادة المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن مشاركة المؤسسة في هذا المحفل العلمي تعكس حرصها على مواكبة التطورات العالمية في علوم الأرض والتقنيات الجيوفيزيائية، والاستفادة من الابتكار والبحث العلمي في تطوير أعمال الاستكشاف والتقييم الجيولوجي، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية ويدعم تنافسية قطاع التعدين واستدامته.

وقال : «إن المؤسسة تواصل جهودها، انطلاقاً من الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبدعم ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لتعزيز الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية، وتطوير قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به، وتبني الحلول العلمية والتقنيات الحديثة التي تسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وترسيخ مكانة إمارة الفجيرة وجهةً جاذبة للاستثمارات النوعية في قطاع الموارد الطبيعية».

وأضاف أن المؤتمر يمثل منصة علمية مهمة لتعزيز التواصل مع المؤسسات البحثية والخبراء والمتخصصين، واستكشاف فرص التعاون وتبادل التجارب الناجحة في مجالات الاستكشاف الجيوفيزيائي والاستدامة، بما يسهم في نقل المعرفة وتوظيف التطبيقات العلمية الحديثة لتطوير منظومة العمل ورفع كفاءة القطاع.