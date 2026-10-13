الصين تهدي الأمم المتحدة عينة قمرية للعرض بمقر المنظمة في فيينا

فيينا في 13 أكتوبر /وام/ أهدت الصين منظمة الأمم المتحدة، عينة قمرية جلبها المسبار الفضائي غير المأهول "تشانغ أه - 6"، من الجانب البعيد غير المواجه للأرض من القمر، لعرضها بصورة دائمة في مقر المنظمة الأممية بالعاصمة النمساوية فيينا.

وأعربت مونيكا جوما، مديرة مكتب الأمم المتحدة في فيينا عن تطلعها لتعزيز التعاون في استخدام الفضاء للأغراض السلمية، بينما اعتبر لي سونغ، المندوب الصيني الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة، أن إهداء العينة يعكس دعم بلاده لجهود المنظمة الدولية المتحدة في مجالي السلام والتنمية، مؤكداً التزام بكين بالتعاون مع الأطراف المختلفة لتحسين الحوكمة الدولية للفضاء الخارجي وتوسيع استفادة البشرية من ثماره.

وكان المسبار الفضائي الصيني غير المأهول "تشانغ "600" جلب العينة في عام 2024، محققاً أول إنجاز من نوعه لمهمة فضائية تنجح في جمع وجلب عينات من الصخور والتربة، التي تقع في جانب القمر البعيد غير المواجه للأرض.