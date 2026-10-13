مؤسسة الشرق الأوسط تكشف برنامج اليوم العالمي لالتهاب المفاصل

دبي في 13 أكتوبر/ وام/ أعلنت مؤسسة الشرق الأوسط لالتهاب المفاصل (MEAF) وجمعية الإمارات لأمراض الروماتيزم، عن تفاصيل برنامج فعالية اليوم العالمي لالتهاب المفاصل 2026، التي تقام في فندق " شانغريلا دبي " يوم 24 أكتوبر الجاري .

ويتضمن البرنامج إرشادات طبية متخصصة، وتجارب يشاركها المرضى، وجلسات تطبيقية تركز على الحركة والتغذية والصحة النفسية، بهدف مساعدة المصابين بالتهاب المفاصل على التعامل مع التحديات التي تواجههم في حياتهم اليومية، إلى جانب الرعاية التي يتلقونها خلال المواعيد الطبية.

وتندرج الفعالية ضمن حملة "حقّق أحلامك" ، التي أطلقتها الرابطة الأوروبية لمكافحة أمراض الروماتيزم (EULAR) بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب المفاصل، الذي يوافق 12 أكتوبر من كل عام.

ويصيب التهاب المفاصل أكثر من 500 مليون شخص حول العالم، ما يجعله أحد أبرز أسباب الألم والإعاقة، ولا تقتصر آثاره على صعوبة إنجاز بعض المهام اليومية، بل قد يمتد تأثيره إلى العمل والنشاط البدني والصحة النفسية، لا سيما مع الإرهاق والأعراض التي يصعب التنبؤ بها، وما قد يصاحبها من تراجع الثقة بالقدرة على التخطيط للمستقبل. وفي هذا السياق، يمكن أن يساعد الحصول على إرشادات طبية متخصصة والاستفادة من الدعم المجتمعي المصابين على التعايش مع الآثار اليومية للمرض، إلى جانب تلقي العلاج الطبي المناسب.

وقالت الدكتورة حميرة بادشا، العضو المؤسس لمؤسسة الشرق الأوسط لالتهاب المفاصل: لا تقتصر احتياجات المرضى على فهم خيارات العلاج المتاحة، بل تشمل أيضاً كيفية التعامل مع تفاصيل الحياة اليومية في ظل الإصابة بالتهاب المفاصل.

وأضافت: من خلال جمع الأطباء والمرضى في مكان واحد، نتيح فرصة لتبادل الخبرات ومناقشة خيارات العلاج وسبل التعايش مع المرض.

كما تسلط حملة "حقّق أحلامك" الضوء على قدرة المصابين بالتهاب المفاصل على مواصلة العمل نحو تحقيق تطلعاتهم الأسرية والمهنية والشخصية.