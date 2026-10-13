مؤتمر "آفاق الصحة 2026" يستعرض أبرز تحديات منظومة الصحة العامة

الشارقة في 13 أكتوبر /وام/ استضاف مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، اليوم، مؤتمر "آفاق الصحة 2026" الذي نظمته مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بحضور نخبة من الخبراء والأطباء والمتخصصين في المجالات الصحية والتكنولوجية المختلفة.

وقال الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه منظومة الصحة العامة وبحث أحدث السبل والحلول المبتكرة لمعالجة مسببات الأمراض والحد منها قبل ظهورها على أفراد المجتمع ترسيخاً لمفهوم الرعاية الصحية الاستباقية والوقائية.

وأشار إلى أن المؤتمر استعرض أحدث التقنيات والابتكارات المتقدمة وفي مقدمتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والابتكارات في علم الجينوم وأدوات الطب التنبؤي والنماذج الحديثة لإدارة وتشخيص الأمراض، ما يسهم في تعزيز جودة الحياة الصحية والارتقاء بكفاءة الخدمات الطبية المقدمة، لافتا إلى أن تنظيم المؤتمر جاء انسجاماً مع التوجهات الإستراتيجية للدولة في تبني أحدث الابتكارات والحلول الرائدة عالمياً، بهدف ترسيخ مجتمع صحي يضمن أعلى مستويات جودة الحياة للأفراد والمجتمع.