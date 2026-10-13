الشارقة للتمكين الاجتماعي تختتم مشاركتها في معرض التعليم الدولي

الشارقة في 13 أكتوبر/ وام/ اختتمت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، اليوم، مشاركتها في معرض التعليم الدولي الذي نظمه مركز إكسبو الشارقة، من 11 إلى 13 أكتوبر الجاري.

وقالت مريم الخليفة مدير إدارة الشراكات والتسويق بالمؤسسة،" جاءت مشاركة المؤسسة في المعرض من إيمانها الراسخ بأن التعليم يمثل الركيزة الأساسية للتمكين المستدام وأحد أهم المسارات التي تفتح أمام الأبناء آفاقاً أوسع لتحقيق طموحاتهم، مشيرةً إلى أن مشروع «علَّمَ بالقلم» يجسد التزام المؤسسة بتوفير بيئة تعليمية محفزة، تتجاوز تقديم الدعم المادي إلى الاستثمار في قدرات الأبناء ومهاراتهم وتمكينهم من مواصلة مسيرتهم الأكاديمية بثقة وكفاءة وصولاً إلى إعداد جيل مؤهل علمياً ومعرفياً وقادر على الإسهام الإيجابي في مجتمعه.