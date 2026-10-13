الشارقة يتأهل إلى نصف نهائي بطولة دمشق الدولية لكرة السلة

دمشق في 13 أكتوبر/ وام/ تأهل فريق الشارقة إلى الدور نصف النهائي من بطولة دمشق الدولية لكرة السلة 2026، بعد فوزه على فريق «إن إس إيه» اللبناني بنتيجة 76-65، في المباراة التي أقيمت اليوم، على صالة الفيحاء الرياضية في العاصمة السورية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

ويلتقي الشارقة في الدور نصف النهائي فريق الاتحاد السكندري المصري، الذي تأهل بدوره بفوزه على الجيش السوري بنتيجة 95-63.

وفي الدور ذاته، خسر النصر، ممثل الإمارات الثاني في البطولة، أمام الأنترانيك اللبناني بنتيجة 85-97، ليودع المنافسات من الدور ربع النهائي.