"أبوظبي الرياضي" ووزارة الشباب المصرية يستعرضان استعدادات النسخة الـ11 من سباق زايد الخيري

القاهرة في 13 أكتوبر/ وام/ استعرض مجلس أبوظبي الرياضي مع معالي جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة في جمهورية مصر العربية، الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للنسخة الحادية عشرة من سباق زايد الخيري، المقرر تنظيمها في ديسمبر المقبل، بما يضمن خروج الحدث بصورة متميزة تعكس مكانته وأهدافه الإنسانية.

وقالت وزارة الشباب والرياضة المصرية، في بيانها اليوم، إن الوزير استقبل وفد مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سعادة عارف العواني، الأمين العام للمجلس، وبحضور عدد من قيادات الوزارة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال الرياضي.

وأوضح البيان أن اللقاء تناول الترتيبات التنظيمية الخاصة بالنسخة الحادية عشرة من سباق زايد الخيري، إلى جانب بحث آفاق الاستثمار في العنصر البشري من خلال المشروعات الرياضية التي تنفذها الوزارة، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات ونقل المعرفة، بما يسهم في تطوير القطاع الرياضي وخدمة الرياضيين، وتحسين جودة حياة أفراد المجتمع عبر ممارسة الأنشطة الرياضية.

وأشار البيان إلى أن وزير الشباب والرياضة المصري أشاد بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز التعاون الرياضي المشترك وتبادل الخبرات، بما يدعم تطوير المنظومة الرياضية في البلدين الشقيقين.