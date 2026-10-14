ميدفيديف يقصي تسيتسيباس ويتأهل لربع نهائي شنغهاي للأساتذة للتنس

شنغهاي في 14 أكتوبر /وام/ تأهل الروسي دانييل ميدفيديف إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بمجموعتين دون رد بنتيجة 6-4 و7-5، من بطولة "شنغهاي للأساتذة" للتنس، إحدى بطولات الأساتذة ضمن فئة 1000 نقطة، والمقامة على ملاعب “كيتشونغ فورست سبورتس سيتي أرينا” بمدينة شنغهاي الصينية، وذلك مع ختام منافسات دور الـ16.

و بلغ الأمريكي تومي بول الدور ذاته إثر تغلبه على البلجيكي زيزو بيرغس بنتيجة 7-6 و6-4. وواصل الإسباني رافا خودار مشواره في البطولة بعدما حول تأخره بمجموعة إلى فوز على الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب بنتيجة 6-7 و6-4 و6-2، ليضرب موعداً مع النرويجي كاسبر رود، الذي تأهل إلى الدور ذاته بعد انسحاب الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم بداعي الإصابة.

وفي مواجهة أخرى اليوم أيضا، تأهل الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا إلى الدور ربع النهائي بفوزه على البولندي هوبرت هوركاتش بنتيجة 1-6 و6-3 و7-6. وبذلك يكون قد اكتمل عقد المتأهلين إلى الردور ربع النهائي من البطولة.

ويلتقي في الدور ربع النهائي غداً الخميس الألماني ألكسندر زفيريف مع الأسترالي أليكس دي مينور، فيما يواجه الروسي دانييل ميدفيديف الأمريكي تومي بول، ويلتقي النرويجي كاسبر رود مع الإسباني رافا خودار، بينما تجمع المباراة الرابعة الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا والفرنسي آرثر جيا. وتستمر البطولة حتى 18 أكتوبر الجاري.