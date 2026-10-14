الفجيرة تواصل مشاركتها في معرض MIPCOM 2026

كان في 14 أكتوبر/ وام/ يواصل وفد إمارة الفجيرة، برئاسة سعادة محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، مشاركته لليوم الثالث على التوالي في معرض MIPCOM 2026 بمدينة كان الفرنسية، بمشاركة مدينة الفجيرة للإبداع، وذلك في إطار تعزيز حضور الإمارة على الساحة الدولية والتعريف بما توفره من فرص وإمكانات في قطاعات الإعلام والإنتاج وصناعة المحتوى.

ويشكّل المعرض منصة دولية مهمة تجمع نخبة من المتخصصين وصناع القرار والشركات والمؤسسات العاملة في مجالات الإعلام والمحتوى التلفزيوني والترفيهي والإنتاج والتوزيع، ما يتيح لوفد الفجيرة فرصة توسيع شبكة علاقاته الدولية والاطلاع على أبرز التوجهات والتحولات التي تشهدها صناعة الإعلام والمحتوى عالمياً .

وتركز مشاركة الوفد على التواصل المباشر مع الشركات الإعلامية والإنتاجية العالمية، والتعرف إلى خططها وتوجهاتها المستقبلية، واستكشاف فرص بناء شراكات وتعاون مشترك معها، إلى جانب التعريف بالمزايا والفرص الاستثمارية التي توفرها إمارة الفجيرة وتشجيع الشركات والمؤسسات الدولية على تأسيس أعمالها أو افتتاح فروع لها في الإمارة.

وقال سعادة محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة ورئيس الوفد: "تعكس مشاركة إمارة الفجيرة في هذا الحدث الدولي رؤيتها المنفتحة على الأسواق العالمية وحرصها على بناء شراكات نوعية مع الشركات والمؤسسات الرائدة في قطاعي الإعلام والصناعات الإبداعية. ونحرص من خلال وجودنا في المعرض على إبراز ما تمتلكه الفجيرة من بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار، والتعريف بالفرص المتاحة أمام الشركات العالمية الراغبة في التوسع والوصول إلى أسواق المنطقة".

وأضاف أن المشاركة تمثل فرصة لتعزيز جسور التواصل وتبادل الخبرات واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، بما يدعم تطور القطاع الإعلامي والإبداعي في الإمارة، مشيراً إلى أن ما تشهده الفجيرة من تطور متواصل يأتي بفضل الرؤية والدعم المستمرين من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة،،وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وحرص سموهما على توفير بيئة استثمارية تنافسية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية واستقطاب الاستثمارات النوعية.مشيراً إلى ان مشاركة مدينة الفجيرة للإبداع في MIPCOM 2026 تأتي ضمن توجه المدينة نحو توسيع حضورها الخارجي واستقطاب الشركات والمشروعات المتخصصة في الإعلام والإنتاج وصناعة المحتوى، وتعزيز مكانة إمارة الفجيرة على خريطة الصناعات الإعلامية والإبداعية إقليمياً ودولياً .

من جانبه، أكد سعادة سالم الحفيتي، أن مشاركة مدينة الفجيرة للإبداع في المعرض نسعى من خلالها إلى التعريف بما تقدمه المدينة من فرص للشركات والمستثمرين في القطاع الإعلامي، وإجراء لقاءات مباشرة مع المؤسسات العالمية للتعرف إلى احتياجاتها وخططها المستقبلية، وبحث إمكانية بناء شراكات معها وتشجيعها على اتخاذ الفجيرة قاعدة لأعمالها أو افتتاح فروع لها في الإمارة".

وأضاف أن الحضور في مثل هذه الفعاليات العالمية يسهم في مواكبة التطورات المتسارعة في صناعة الإعلام والمحتوى، ويفتح المجال أمام تبادل الخبرات واستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار، بما يعزز تنافسية الفجيرة ومكانتها باعتبارها وجهة واعدة للشركات العاملة في الصناعات الإعلامية والإبداعية.

وأكد الحفيتي أن ما حققته مدينة الفجيرة للإبداع خلال السنوات الماضية من نمو وتطور وتوسع في خدماتها وحضورها الدولي يستند إلى الدعم المتواصل من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وتوجيهات سموهما الرامية إلى تعزيز تنافسية الإمارة وتهيئة بيئة مرنة وجاذبة للاستثمارات والمشروعات النوعية.

وتتضمن مشاركة وفد الفجيرة عقد لقاءات واتصالات مع عدد من الشركات والمؤسسات الدولية، بهدف استكشاف مجالات التعاون والاستثمار والتعرف إلى أحدث التوجهات في صناعة المحتوى والإنتاج والتوزيع، إلى جانب إبراز المقومات والفرص التي تتمتع بها إمارة الفجيرة في هذا القطاع.