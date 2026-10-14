منصور بن محمد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مركز محمد بن راشد لإعداد القادة ومجموعة الإمارات لتطوير قيادات المستقبل في قطاع الطيران

دبي في 14 أكتوبر/ وام/ شهد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، توقيع مذكرة تفاهم بين مركز محمد بن راشد لإعداد القادة ومجموعة الإمارات لتأسيس إطار طويل الأمد للتعاون في تطوير قيادات المستقبل في قطاع الطيران.

جاء ذلك خلال فعاليات "ملتقى محمد بن راشد للقادة"، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، الذي نظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي لمناقشة التحول الإداري والقيادي المستقبلي لترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي أفضل مدينة في العالم.

وأكد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي مستمرة في بناء قيادات إماراتية مؤهلة في مختلف القطاعات الحيوية، تجسيداً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في مواكبة المستجدات العالمية، وتطوير الأداء القيادي بما يسهم في تحقيق استراتيجية دولة الإمارات التي تعتبر الاستثمار في الإنسان أولوية وطنية.

وقال سموه: "يمثل التعاون بين المؤسسات والجهات في دبي ضمانة لتحقيق المستهدفات التنموية الوطنية، وترسيخ مكانة الدولة في مختلف المجالات، وتعزيز حضورها في المشهد الاقتصادي العالمي"، مشيراً سموه إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد، والسعي المشترك للارتقاء الدائم بأساليب وأدوات العمل، من خلال تبادل الخبرات والمعارف، والبناء على ما تحقق خلال العقود الماضية، لمواصلة مسيرة الإنجاز".

وبحضور معالي محمد عبد الله القرقاوي رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، وقع مذكرة التفاهم ماجد الشامسي، مدير مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، وأميرة الفلاسي النائب الأول للرئيس – التدريب والتطوير في مجموعة الإمارات، حيث تتضمن المذكرة محاور عدة لبناء شراكة استراتيجية بين الجانبين، تتصل بإعداد قيادات وطنية قادرة على قيادة مستقبل قطاع الطيران، ودعم تطوير وتمكين الكفاءات الإماراتية ذات الإمكانات العالية، وتطوير القدرات المرتبطة بالتحولات المستقبلية في قطاع الطيران.

وقال معالي محمد عبد الله القرقاوي رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة: "تعكس شراكتنا مع مجموعة الإمارات حرص مركز محمد بن راشد لإعداد القادة على توفير أفضل الشروط لصقل القدرات القيادية لأبناء الإمارات، وتأهيل الكوادر المواطنة بما تحتاجه من معارف وعلوم وخبرات لضمان مشاركتها الفعالة في المسيرة التنموية للدولة، وصون المكتسبات الوطنية، وتولي مسؤولية صنع القرار في مؤسساتنا الكبرى"، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة مع مجموعة الإمارات تفتح آفاقاً واسعة لتعاون طويل الأمد مع المجموعة، بما يحقق غاية رئيسية في بناء قيادات مؤثرة في مستقبل قطاع الطيران.

وأضاف معاليه: "استطاع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، عبر برامجه القيادية، وعلى مدى أكثر من 20 عاماً تخريج مئات القيادات الوطنية في مختلف القطاعات الحيوية في دولة الإمارات، ما أحدث تغييرات فارقة على صعيد قيادة المشاريع الاستراتيجية ومواكبة المتغيرات المتسارعة في مختلف المجالات"، مؤكداً معاليه أن المركز يواصل مسيرته المتميزة من خلال التركيز على تطوير الرؤى والبرامج وتعزيز شراكاته مع أرقى الجامعات والمراكز المتخصصة في إعداد القادة على مستوى العالم.

وبموجب مذكرة التفاهم، تشمل مجالات التعاون بين الجانبين، دراسة تطوير برنامج قيادي متخصص بالتعاون مع مجموعة الإمارات لإعداد قيادات المستقبل في قطاع الطيران، يضم مجالات استراتيجية مثل التعاون في تطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية الإماراتية ذات الإمكانات العالية، ودعم جاهزيتها لتولي أدوار قيادية مستقبلية في قطاع الطيران، إضافة إلى إطلاق منصة تجمع قيادات مجموعة الإمارات مع منتسبي وخريجي برامج مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بهدف تبادل الخبرات والتجارب القيادية وتعزيز نقل المعرفة.

يُذكر أن مركز محمد بن راشد لإعداد القادة نجح منذ تأسيسه في ترسيخ مكانته ضمن أفضل المراكز عالمياً في عملية تطوير القيادات، حيث يترجم المركز رؤى وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أولوية الاستثمار في الإنسان باعتباره أساس نجاح الاستراتيجيات التنموية وغايتها.

ويستلهم المركز فكر سموّه في تأهيل قيادات طموحة ومبدعة، وتمكينهم من أدوات المستقبل لاستباق المتغيرات واستدامة الإنجاز وتحويل التحديات إلى فرص، بما يعزز مساعي دبي ودولة الإمارات لتحقيق المراكز الأولى في مختلف المجالات.

كما يهدف المركز إلى "إعداد قادة الغد "، ويسعى إلى تحديد وبناء وتطوير القيادات الإماراتية على كافة المستويات، عبر برامج نوعية وأنشطة هادفة تسهم في تأهيل شخصيات قيادية تتمتع بمهارات حيوية متنوعة، وتستطيع التكيف مع المستجدات والتعامل مع التغيرات بمرونة وذكاء، وتتمتع بالكفاءة وسعة الاطلاع التي تؤهلها لاتخاذ قرارات جوهرية وابتكار الحلول لتحديات المستقبل.