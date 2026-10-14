جائزة محمد بن راشد للغة العربية تكرم الفائزين بدورتها العاشرة 28 أكتوبر

دبي في 14 أكتوبر /وام/ أعلنت جائزة محمد بن راشد للغة العربية، إحدى مبادرات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، التي تنظمها مكتبة محمد بن راشد، عن إقامة حفل تكريم الفائزين بدورتها العاشرة في 28 أكتوبر الجاري، بالتزامن مع المؤتمر الدولي الثاني عشر لصاحبة الجلالة اللغة العربية، الذي تستضيفه دبي في فندق موفنبيك جراند البستان خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر.

ويأتي الحفل في إطار جهود الجائزة لتعزيز مكانة اللغة العربية، والاحتفاء بالمبادرات والمشروعات المبتكرة التي تسهم في تطوير أساليب تعليمها وتوسيع استخدامها في مجالات التعليم والتكنولوجيا والإعلام والثقافة، بما يواكب التطورات المتسارعة في إنتاج المعرفة.

وأكد سعادة بلال البدور، الأمين العام للجائزة، أنها تجسد رؤية إستراتيجية تنطلق من أهمية اللغة العربية باعتبارها ركيزة أساسية لبناء المعرفة وتعزيز الابتكار وتطوير القدرات، مشيراً إلى حرصها على دعم المبادرات التي تتجاوز الحفاظ على اللغة إلى تطوير أدوات تعليمها وتعزيز حضورها في البيئة الرقمية والقطاعات المختلفة.

وقال إن تكريم الفائزين في الدورة العاشرة يعكس التقدير للجهود الفردية والمؤسسية التي تقدم نماذج مؤثرة في خدمة اللغة العربية، ويؤكد الالتزام بدعم المبادرات النوعية التي تضمن استدامة تطورها وتعزز انتشارها محلياً وعالمياً.

وأضاف أن تكامل جهود المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية والتقنية يمثل عاملاً أساسياً في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً للغة العربية، وترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات مركزاً فاعلاً لدعمها وتطويرها.

وشهدت الدورة العاشرة مشاركة أفراد ومؤسسات من أنحاء العالم المختلفة، قدموا مشروعات ومبادرات تستهدف تطوير تعليم اللغة العربية وتعزيز استخدامها في المجالات المعرفية والثقافية.

واستكملت لجان التحكيم تقييم المشاركات وفق معايير تراعي جودة المبادرات وأثرها، وتضمن النزاهة والشفافية في اختيار الفائزين.