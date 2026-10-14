جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر: "مهرجان سيوة" عزز مكانة المنتج المصري

سيوة في 14 أكتوبر /وام/ أكد سعادة الأستاذ الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أن المهرجان الدولي للتمور المصرية حقق على مدى دوراته التسع منذ انطلاقه عام 2015 نجاحات ملموسة أسهمت في تطوير قطاع النخيل والتمور وتعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن واحة سيوة شهدت تحولاً كبيراً في صناعة التمور تمثل في تأسيس ما لا يقل عن 13 مصنعاً وتطوير عمليات الإنتاج والتعبئة والتصدير وفق المعايير الدولية.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش الدورة التاسعة من المهرجان، إن النجاحات المتحققة في هذا المجال، تعكس أهمية التعاون الإماراتي المصري في تطوير هذا القطاع الحيوي من خلال تنظيم المهرجانات والبرامج العلمية والتدريبية وتبادل الخبرات بما أسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة للتمور المصرية في آسيا وأوروبا والمغرب، وتعزيز تنافسيتها وجودتها.

وأكد أن المهرجان أصبح منصة دولية تجمع المزارعين والمنتجين والخبراء والباحثين لمناقشة تحديات القطاع وتطوير حلول مبتكرة تضمن استدامته وتعزز مساهمته في التنمية الاقتصادية والزراعية.