محافظ مطروح: الدعم الإماراتي أحدث نقلة نوعية في صناعة التمور المصرية

سيوة في 14 أكتوبر /وام/ أكد اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي أسهمت بدور محوري في تطوير زراعة النخيل وصناعة التمور في مصر من خلال دعم مختلف مراحل الإنتاج بدءاً من الزراعة وصولاً إلى التصنيع والتعبئة والتصدير.

وقال إن التعاون الإماراتي المصري المستمر منذ عام 2015 أثمر تطوير مصنع التمور في سيوة ومصنع الوادي الجديد وإنشاء مرافق للتخزين المبرد في الواحات إلى جانب دعم مشاركة المنتجين المصريين في المعارض الدولية بما أسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة القيمة المضافة للتمور وتحسين العوائد الاقتصادية للمزارعين والمنتجين والمصدرين.

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش افتتاح الدورة التاسعة من المهرجان الدولي للتمور المصرية في واحة سيوة، أن هذه المشروعات تجسد عمق العلاقات الأخوية والشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية.

وأكد أن التعاون بين البلدين يمتد إلى قطاعات اقتصادية واستثمارية وسياحية متعددة من أبرزها مشروع رأس الحكمة في محافظة مطروح الذي يسهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتنشيط الحركة السياحية بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز المصالح المشتركة للبلدين.