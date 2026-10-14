دبي تستضيف "أسبوع الرعاية الصحية العالمي 2027" يناير المقبل

دبي في 14 أكتوبر/ وام/ / وام / تستضيف دبي "أسبوع الرعاية الصحية العالمي 2027" خلال الفترة من 25 إلى 28 يناير 2027 في "مدينة اكسبو دبي" .

ومن المتوقع أن يستقطب هذا الحدث العالمي أكثر من 90 ألف زائر و 4200 شركة عارضة ، ومسؤولين وممثلين عن أكثر من 195 دولة حول العالم.

ويجمع "أسبوع الرعاية الصحية العالمي 2027"، في دبي كلاً من معرض أسبوع الرعاية الصحية العالمي، ومعرض أسبوع الرعاية الصحية العالمي للتكنولوجيا، وقمة قادة أسبوع الرعاية الصحية العالمي، بهدف الربط بين التجارة في قطاع الرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والقيادة العالمية.

وتركز قمة قادة أسبوع الرعاية الصحية العالمي "WHX Leaders 2027" التي تقام في 26 يناير المقبل، في جلساتها على محورين رئيسيين هما، الأمن الصحي، والوقاية من الأمراض، وذلك تحت عنوان "الصحة 2050 ".

ويشارك في هذه القمة نخبة من الوزراء ، وممثلي الشركات العالمية ، وصناديق الاستثمار السيادية ، وقادة قطاع الرعاية الصحية في المنطقة والعالم، و تقام تحت شعار: "الصحة 2050: رسم ملامح المرحلة المقبلة من الأنظمة الاستباقية – دول مرنة، وحياة أكثر ازدهاراً ".