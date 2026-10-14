شرطة دبي تختتم مشاركتها في "معرض المطارات" باستعراض الدورية الروبوتية

دبي في 14 أكتوبر /وام/ اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي، مشاركتها في الدورة الـ25 من معرض المطارات بدبي، باستعراض 10 خدمات أمنية وتخصصية، شملت الدورية الروبوتية ذاتية القيادة "DPR 02"، ومنظومة "الدرون بوكس"، إلى جانب خدمات أمنية رقمية وحلول متخصصة في أمن الطيران والتفتيش الأمني والاستجابة للطوارئ.

واستعرضت شرطة دبي الدورية الروبوتية "DPR 02"، التي تتمتع بالقدرة على التحرك ذاتياً والاتصال المباشر بغرف العمليات، بما يدعم سرعة الاستجابة للمواقف الميدانية، ويتيح جمع البيانات والمعلومات اللازمة لمساندة رجال الأمن في اتخاذ القرارات.

كما عرضت منظومة "الدرون بوكس"، التي تسهم في تعزيز سرعة الوصول إلى مواقع الحوادث، وتزويد مركز القيادة والسيطرة بالمعلومات والبيانات لدعم جهود تقليل زمن الاستجابة للبلاغات المرورية والجنائية.

وفي مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، عرّفت شرطة دبي زوار المعرض بسبل الوقاية من الاحتيال الإلكتروني، وأهمية حماية البيانات الشخصية والبنكية، وتجنب الروابط المجهولة والعروض الوهمية، داعية إلى الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر خدمة "eCrime" المتاحة على موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، أو الاتصال بالرقم 901 للحالات غير الطارئة.

كما استعرضت تطبيقها الذكي الذي يوفر خدمات مرورية وجنائية ومجتمعية، ويتيح تقديم البلاغات والاستفسارات ومتابعة الطلبات وإنجاز المعاملات إلكترونياً على مدار الساعة، بما يسهم في تسهيل وصول السياح وزوار دبي إلى الخدمات الشرطية خلال فترة إقامتهم.

وشاركت إدارة التفتيش الأمني "K9" بعرض مهام وحدات الكلاب البوليسية في الكشف عن المواد الممنوعة والخطرة، ودعم عمليات التفتيش الأمني والبحث والتتبع، والمشاركة في تأمين الفعاليات والمنافذ والمواقع الحيوية.

وأطلعت شرطة دبي زوار المعرض على تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، الذي تنطلق نسخته الثامنة خلال الفترة من 23 إلى 27 يناير 2027 في المدينة التدريبية بالروية، بمشاركة فرق شرطية وتكتيكية وفرق تدخل سريع من مختلف دول العالم.

وشملت مشاركة شرطة دبي أيضاً عرض أنظمة ذكية لتقييم وتحليل مخاطر أمن الطيران، وبرامج تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بأعداد المسافرين واحتياجات الدعم اللوجستي، إلى جانب نظام كشف العوائق الجوية للمروحيات، وخدمات الجناح الجوي في البحث والإنقاذ والاستجابة للطوارئ.