"أجيليتي" تبيع حصتها في "ترايستار" إلى "إيجيس لوجيستيكس" الهندية بقيمة منشأة تبلغ 1.5 مليار دولار

أبوظبي في 14 أكتوبر /وام/ أعلنت شركة "أجيليتي جلوبال بي إل سي"، المتخصصة في تشغيل الشركات والاستثمار طويل الأجل في قطاعات الطيران والبنية التحتية الصناعية والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، أنها ستبيع كامل حصتها في شركة "ترايستار"، المتخصصة في الخدمات اللوجستية لقطاع الطاقة، إلى شركة "إيجيس لوجيستيكس ليمتد" الهندية، المتخصصة في الخدمات اللوجستية المتكاملة للنفط والغاز والمواد الكيميائية، بقيمة منشأة تبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي، فيما تبلغ قيمة حقوق الملكية 882 مليون دولار.

وتستند الصفقة إلى مضاعف يبلغ ستة أضعاف قيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2025، ومن المتوقع استكمالها قبل نهاية مارس 2027، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية.

وتعد الصفقة ثاني عملية تخارج إستراتيجية رئيسية لأجيليتي، بعد بيع قطاع أعمالها للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة إلى شركة "دي إس في" (DSV) عام 2021، كما تعكس نتائج استثمار امتد 23 عاماً في قطاع الخدمات اللوجستية للوقود، بمعدل عائد داخلي يبلغ نحو 16%.

وقال طارق سلطان، رئيس مجلس إدارة "أجيليتي جلوبال بي إل سي"، إن الشركة استثمرت 7 ملايين دولار في "ترايستار" عام 2003، عندما بلغت إيراداتها السنوية 13.5 مليون دولار، وضخت استثمارات رأسمالية إضافية بقيمة 123 مليون دولار خلال السنوات السبع الأولى، شملت استثمارات في أصول إستراتيجية أخرى لتخزين الوقود ضمن قطاع الخدمات اللوجستية للوقود.

وأضاف أن "أجيليتي" اعتمدت في تطوير أعمال القطاع على رأس المال طويل الأجل والحوكمة المنضبطة والتوجيه الإستراتيجي، ما أسهم في تنمية الشركة وتوسيع نطاق عملياتها، مشيراً إلى أن إيرادات "ترايستار" السنوية بلغت 1.4 مليار دولار، وأرباحها قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 257 مليون دولار، فيما وصلت قيمة منشأتها إلى 1.5 مليار دولار.

وأوضح أن إجمالي استثمارات "أجيليتي" في القطاع بلغ 130 مليون دولار، فيما تجاوزت القيمة المتحققة من الاستثمار مليار دولار، موضحاً أن نحو ثلث هذه القيمة تحقق من خلال توزيعات الأرباح والعوائد على رأس المال، بينما يعكس الثلثان المتبقيان تقييم قطاع الخدمات اللوجستية للوقود، بما يشمل القيمة المحققة وغير المحققة.

وأشار إلى أن الصفقة تتيح تحقيق القيمة المتراكمة للمساهمين، وتدعم توجه المجموعة نحو التركيز على أولويات النمو وتبسيط هيكل محفظة أعمالها، كما تسهم حصيلتها في تعزيز المركز المالي للمجموعة وتوفير مرونة أكبر لتوظيف رأس المال مستقبلاً.

ومع تطور المركز الرأسمالي للمجموعة واقتراب إتمام الصفقة، سيقيم مجلس الإدارة آليات تخصيص صافي متحصلات الأولويات المجموعة في تخصيص رأس المال، بما يشمل الاستثمار في النمو، وخفض الديون، وتوزيع العوائد على المساهمين.

وأكد رئيس مجلس إدارة "أجيليتي جلوبال بي إل سي" أن الصفقة تعكس نهجها في تحديد القطاعات الجاذبة والشركات الواعدة، وتوظيف رأس المال طويل الأجل ضمن إطار حوكمة منضبطة، وتحفيز الإدارات وتمكينها من تنمية الأعمال، ثم تحقيق القيمة المتراكمة للمساهمين، مشيراً إلى أن عملية التخارج الحالية، إلى جانب بيع قطاع الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة إلى "دي إس في" عام 2021، تؤكد اعتماد المجموعة نهجاً متسقاً وقابلاً للتكرار في بناء الأعمال وتنميتها والتخارج منها على نطاق واسع.