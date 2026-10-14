مجموعة دبي للمجوهرات تؤكد سعيها لتوسيع شراكاتها مع المصنّعين الصينيين

شنجن، الصين في 14 أكتوبر /وام/ أكد توحيد عبدالله، رئيس مجموعة دبي للمجوهرات في دبي، سعي المجموعة إلى توسيع شراكاتها مع مصنّعي المجوهرات الصينيين، وتعزيز دور دبي مركزاً لتمثيل شركاتهم وتوزيع منتجاتهم وإعادة تصديرها إلى أسواق المنطقة والعالم، مستفيدة من تنامي أهمية الصناعة الصينية في سلاسل إمداد القطاع.

وقال عبدالله في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش مشاركته في منتدى دبي للأعمال – الصين، الذي نظمته غرف دبي اليوم بمدينة شنجن، إن السوق الصينية أصبحت شريكاً رئيسياً للقطاع، مع تنامي الاعتماد على منتجاتها وقدراتها التصنيعية، مشيراً إلى أن صناعة المشغولات الصينية سجلت نمواً ملحوظاً، إذ باتت تمثل نحو 20% من مشغولات الذهب عيار 18 في دبي مقارنة بأقل من 5% قبل 20 عاماً.

وأوضح أن المجموعة تسعى إلى بناء شراكات تتيح تمثيل المصنّعين الصينيين وتسويق بضائعهم عبر دبي، بما في ذلك من خلال مكاتب تمثيلية، مشيراً إلى أن التعاون يمكن أن يشمل شراكات في مجال التصنيع، لكن التركيز الأساسي ينصب على توزيع المنتجات وتعزيز حركة التجارة.

ونوه إلى أن استقطاب مصافٍ جديدة لا يمثل محور هذه الجهود، في ظل توافر مصافٍ في دولة الإمارات تلبي الاحتياجات، مؤكداً أن فرص التعاون المطروحة تتركز في المصوغات والمجوهرات.

ووصف المصنّعين الصينيين بأنهم شركاء مفضلون للقطاع، لما يتمتعون به من جدية في العمل وأسعار مناسبة وجودة في التصنيع واستخدام للتكنولوجيا المتقدمة، معتبراً أن هذه المزايا تعزز فرص توسيع الشراكات معهم.

وأشار إلى أن دبي تمثل محطة لتجارة القطاع مع مختلف أنحاء العالم، وأن نسبة كبيرة من المصوغات الواردة إليها يعاد تصديرها، وهو ما يمنح الشركات الصينية فرصة للاستفادة من شبكات التجارة والتوزيع القائمة في الإمارة للوصول إلى أسواق متعددة.

وأكد أن تمثيل مصالح الشركات الصينية وتطوير قنوات توزيع منتجاتها يشكلان الهدف الرئيسي من المشاركة في المنتدى، مشيداً بدور غرف دبي ومكاتبها في تسهيل اللقاءات والتعريف بالشركات وتقديمها إلى الشركاء المحتملين.

وقال إن الخدمات التي تقدمها هذه المكاتب تسهم في تسريع تطوير العلاقات التجارية، وتسهيل التواصل المباشر مع الشركات، بما يدعم فرص تحويل اللقاءات إلى شراكات أعمال.

وأكد أن الشراكة الإماراتية الصينية في مجال الذهب والمجوهرات تتمتع بأهمية استراتيجية وآفاق واسعة، إذ تجمع بين القدرات التصنيعية الصينية وإمكانات التجارة والتوزيع في دبي، بما يتيح للشركات العاملة في الإمارات توسيع دورها في تسويق المنتجات الصينية إلى مختلف أنحاء العالم.