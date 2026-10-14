غدا .. "دبي للثقافة" تنظم "على نهج الأولين" لتعزيز التواصل بين الأجيال

دبي في 14 أكتوبر /وام/ تنظم هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، بالتعاون مع مجلس شباب الإمارات للثقافة والهوية الوطنية، غدا، فعالية "على نهج الأولين" في نادي ذخر بالخوانيج، بهدف تعزيز التواصل بين الأجيال، وترسيخ الهوية الوطنية لدى الشباب، وتعريفهم بالموروث الثقافي الإماراتي والعادات والتقاليد الأصيلة.

تتيح الفعالية للشباب فرصة الالتقاء بكبار المواطنين والاستماع إلى حكاياتهم وتجاربهم التي تعكس طبيعة الحياة في الماضي، والاستفادة من خبراتهم في الحفاظ على القيم المجتمعية ونقلها إلى الأجيال الجديدة.

يتضمن البرنامج جلسة حوارية بعنوان "على نهج الأولين"، يشارك فيها فهد المعمري وفيصل المهيري، ويديرها الإعلامي سلطان البادي، وتتناول أهمية المحافظة على العادات والتقاليد الإماراتية، والاستفادة من تجارب الآباء والأجداد في الحياة المعاصرة، ودور الحوار في تعزيز التفاهم بين مختلف الفئات العمرية.

ويشمل البرنامج أيضا ورشة بعنوان "السنع الإماراتي"، تقدمها المدربة علياء دسمال المهيري، للتعريف بآداب التعامل وأصول السلوك الاجتماعي في المجتمع الإماراتي، وما تعكسه من قيم الاحترام والكرم وحسن الضيافة.

وتشهد الفعالية تقديم مقطوعات موسيقية بمشاركة مواهب إماراتية، إلى جانب استضافة عدد من المشاريع المحلية لإتاحة الفرصة أمام أصحابها لعرض منتجاتهم والتعريف بتجاربهم.

تأتي الفعالية ضمن جهود "دبي للثقافة" لصون التراث الإماراتي وتعزيز حضوره في المجتمع، وتشجيع الشباب على التمسك بهويتهم الوطنية.