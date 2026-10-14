الأعلى للأمومة والطفولة يختتم مقابلات المترشحين لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل

أبوظبي في 14 أكتوبر / وام / اختتم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة المقابلات الشخصية مع الأطفال المترشحين لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني 2026-2028، والتي جرت على 12 و13 و14 أكتوبر الجاري.

استهدفت المقابلات التعرف على قدرات الأطفال المترشحين ومهاراتهم في التواصل والحوار والتعبير عن آرائهم، إلى جانب تقييم مدى اهتمامهم بقضايا الطفولة والمجتمع، ورؤيتهم للمشاركة الفاعلة في أعمال البرلمان ومناقشة القضايا التي تمس حياتهم ومستقبلهم.

يُعد البرلمان الإماراتي للطفل منصة وطنية لتمكين الأطفال من التعبير عن آرائهم والمشاركة في مناقشة القضايا التي تهمهم، بما يعزز حضورهم في العمل المجتمعي، وينمي لديهم مهارات الحوار والتفكير وتحمل المسؤولية، ويرسخ وعيهم بحقوق الطفل.

ويتشكل البرلمان من 40 عضواً من مختلف إمارات الدولة، مناصفة بين الذكور والإناث، بمن فيهم أعضاء من أصحاب الهمم، وتستمر العضوية لمدة عامين، بما يتيح للأعضاء فرصة التعرف على آليات العمل البرلماني والمشاركة في طرح المبادرات والأفكار التي تسهم في دعم قضايا الطفولة .

وام / خا