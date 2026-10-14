"التنمية الاقتصادية" تستعرض الفرص الاستثمارية في الإمارة بمنتدى" الشارقة للاستثمار 2026"

الشارقة في 14 أكتوبر / وام / تشارك دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة في أعمال الدورة التاسعة من منتدى الشارقة للاستثمار 2026 التي انطلقت اليوم و تستمر يومين في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة بتنظيم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) و بالتعاون الاستراتيجي مع وزارة الاستثمار.

تسلط الدائرة الضوء خلال مشاركتها على أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في الإمارة والمبادرات الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.

وأكد سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس الدائرة أن المنتدى بات منصة عالمية بارزة وركيزة أساسية لرسم ملامح مستقبل الاقتصاد واستشراف الفرص الواعدة في مختلف القطاعات الحيوية إذ تترجم هذه المنصة التوجهات الحكيمة والسديدة للقيادة الرشيدة نحو بناء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة والابتكار.

وأضاف أن مشاركة الدائرة في الدورة التاسعة تستهدف تسليط الضوء على المقومات الاقتصادية والتنافسية التي تتمتع بها الإمارة واستعراض الجهود المتواصلة في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يدعم مسيرة التنويع الاقتصادي ويواكب المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن المشاركة في المنتدى تسهم في تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع نوعية تلعب دوراً مهماً في تطوير منظومة الأعمال وتعزز الأنشطة الاقتصادية إلى جانب توسيع آفاق التعاون الاقتصادي واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية بما يعزز مكانة الإمارة وجهة استثمارية رائدة في الدولة والمنطقة.