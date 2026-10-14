أكاديمية الشارقة للنقل البحري تطلق منصة لتوظيف الذكاء الاصطناعي بعمليتي التعليم والتعلّم

الشارقة في 14 أكتوبر/وام/ أطلقت أكاديمية الشارقة للنقل البحري منصة «SMA LearnAI» القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI) في خطوة استراتيجية تعكس توجهها نحو تطوير منظومة تعليمية ذكية وتعزيز جودة المخرجات الأكاديمية وإعداد كوادر بحرية مؤهلة لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة في القطاع البحري العالمي.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الأكاديمية لتسريع التحول الرقمي في التعليم البحري من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليتي التعليم والتعلّم بما يسهم في تطوير أساليب التدريس وتعزيز تجربة الطلبة وتمكين أعضاء الهيئة التدريسية من توظيف الحلول الرقمية المتقدمة في العملية الأكاديمية.

وقال الدكتور هاشم الزعابي مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري إن القطاع البحري يشهد تحولات متسارعة بفعل تقنيات الذكاء الاصطناعي مما يتطلب تطوير منظومة التعليم البحري لمواكبة هذه المتغيرات و نحن في أكاديمية الشارقة للنقل البحري لا ننظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره مجرد تطور تقني بل فرصة لإعادة صياغة أساليب تقديم المعرفة واكتسابها وتطبيقها ومن خلال منصة «SMA LearnAI» نعمل على دمج تقنيات التعلّم الذكي في منظومتنا الأكاديمية مع الحفاظ على الدور المحوري لأعضاء الهيئة التدريسية في قيادة العملية التعليمية ونتطلع إلى إعداد كوادر بحرية لا تكتفي بمواكبة التحولات التكنولوجية بل تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للإسهام في قيادتها.

وتتميز المنصة بتكاملها التام مع نظام إدارة التعلّم وتوفرها في جميع المقررات الدراسية بالأكاديمية حيث تتيح تحويل المحتوى الأكاديمي إلى تجارب تعليمية تفاعلية متعددة الوسائط تشمل أستاذاً افتراضياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي وعروضاً مرئية ومواد صوتية تعليمية وخرائط ذهنية تساعد الطلبة على استيعاب المفاهيم وربطها إلى جانب بطاقات المراجعة والاختبارات التفاعلية التي تدعم التعلّم الذاتي والاستعداد للتقييمات الأكاديمية.

وعلى صعيد تطوير الممارسات التدريسية توفر المنصة مساعداً ذكياً لأعضاء الهيئة التدريسية «AI Copilot» يتيح إعداد الخطط الدراسية والمسارات التعليمية وتطوير المحتوى الأكاديمي وإنشاء اختبارات تُصحح الكترونياً.

وتوفر المنصة أيضا مؤشرات تحليلية تساعد أعضاء الهيئة التدريسية على تحديد الموضوعات التي يواجه الطلبة صعوبة في استيعابها ورصد احتياجاتهم التعليمية بما يدعم اتخاذ قرارات تدريسية أكثر فاعلية.

وتضع الأكاديمية الحوكمة الأكاديمية والإشراف البشري في صميم توظيف هذه التقنيات إذ تخضع المواد التعليمية المُنتجة بالذكاء الاصطناعي للمراجعة والاعتماد قبل إتاحتها للطلبة أو نشرها عبر نظام إدارة التعلّم بما يضمن الحفاظ على جودة المحتوى الأكاديمي وتعزيز دور أعضاء الهيئة التدريسية بوصفهم المرجعية الأساسية في العملية التعليمية.

ويعكس إطلاق «SMA LearnAI» رؤية الأكاديمية لتطوير نموذج تعليمي يجمع بين الخبرة الأكاديمية والابتكار التكنولوجي في ظل التحولات التي يشهدها القطاع البحري لا سيما في مجالات الأتمتة والأنظمة الذكية والتحول الرقمي كما يعزز توجهها نحو تنمية المهارات الرقمية والتفكير التحليلي والتعلّم المستقل لدى الطلبة بما يدعم جاهزيتهم لمتطلبات سوق العمل البحري المستقبلي.