منصتا «الإماراتيين للعود والعطور ومستحضرات التجميل» تستقطبان 64 عارضاً بنسبة نمو 100%

الشارقة في 14 أكتوبر / وام / تواصل منصتا "الإماراتيين للعود والعطور" ومستحضرات التجميل" اللتان أطلقتهما غرفة تجارة وصناعة الشارقة لدعم رواد الأعمال الإماراتيين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي صناعة العطور ومستحضرات التجميل مشاركتهما في معرضي «الإمارات للعطور والعود» و«الشرق الأوسط لمستحضرات التجميل» اللذين ينظمهما مركز إكسبو الشارقة و يستمران حتى 18 أكتوبر الجاري بمشاركة 64 عارضاً إماراتياً .

وسجلت المنصتان نمواً بنسبة 100% في عدد المشاركين مقارنة بالعام الماضي بما يعكس نجاح المبادرة في استقطاب رواد الأعمال الإماراتيين وتوسيع مشاركتهم في المعارض المتخصصة وإتاحة فرص أكبر لهم لعرض منتجاتهم والتعريف بابتكاراتهم في مجالي صناعة العطور ومستحضرات التجميل.

وشهدت المنصتان إقبالاً لافتاً من الزوار الذين اطلعوا على مجموعة متنوعة من منتجات رواد الأعمال الإماراتيين شملت العطور والعود والدخون والبخور والعنبر والمسك إلى جانب منتجات مستحضرات التجميل التي تعكس تنوع العلامات التجارية المشاركة وحرصها على تقديم منتجات تجمع بين الجودة والابتكار وتواكب تطلعات المستهلكين.

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن منصتي «الإماراتيين للعود والعطور ومستحضرات التجميل» تجسّدان حرص الغرفة على تمكين رواد الأعمال الإماراتيين وتعزيز مساهمتهم في النشاط الاقتصادي من خلال توفير فرص نوعية تتيح لهم عرض منتجاتهم وتطوير مشروعاتهم وترسيخ حضورهم في الأسواق مشيراً إلى أن النمو في عدد المشاركين يعكس نجاح المبادرة في استقطاب المزيد من أصحاب المشروعات الوطنية ويؤكد أهمية مواصلة تطوير المبادرات التي تواكب تطلعات رواد الأعمال وتمنحهم فرصاً أوسع للتعريف بمنتجاتهم والوصول إلى شرائح جديدة من المستهلكين.

من جانبها أوضحت منى سلطان السويدي مدير المكتب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة مسؤولة منصتي "الإماراتيين للعود والعطور ومستحضرات التجميل" حرص المنصتين على استقطاب رواد الأعمال الإماراتيين وإتاحة الفرصة أمامهم لعرض منتجاتهم والاستفادة من المشاركة في المعارض المتخصصة مشيرة إلى توجه غرفة الشارقة نحو تخصيص منصات أكبر مستقبلاً لأصحاب المشروعات المنزلية الحاصلين على رخص منزلية بدعم يصل إلى 100% بما يشمل العلامات التجارية المنزلية والمشروعات العاملة عبر الإنترنت دون امتلاك محال تجارية والمتخصصة في العطور والدخون ومستحضرات التجميل بهدف توسيع فرص المشاركة أمام هذه المشروعات ومساعدتها على التعريف بمنتجاتها والوصول إلى جمهور أوسع.

وأكد ماجد محمد المرزوقي أن مشاركته في معرض «الإمارات للعطور والعود» تتضمن عرض مجموعة متنوعة من منتجات العود والعطور لافتاً إلى أن التميز والابتكار في تقديم المنتجات يشكلان عاملين أساسيين لتعزيز حضور العلامات التجارية وإبراز هويتها في ظل التنوع الكبير الذي يشهده سوق العطور.

من جانبها أوضحت ميثاء الجنيبي أن علامتها التجارية انطلقت قبل نحو عام وتقدم عطوراً فرنسية بلمسات مستوحاة من الروائح الإماراتية بما يجمع بين جودة التركيبات العطرية والنفحات المستلهمة من البيئة المحلية مؤكدة أهمية هذه المشاركة في التعريف بمنتجات العلامة والوصول إلى جمهور أوسع.

وأوضح سهيل جاسم السويدي أن مشاركته في معرض «الإمارات للعطور والعود» تتضمن طرح إصدارات حصرية صُممت خصيصاً للمعرض وتتميز بعبوات مستوحاة من التراث الإماراتي مشيداً بدور غرفة تجارة وصناعة الشارقة في دعم المواهب والعلامات التجارية الإماراتية وإتاحة الفرصة لها للمشاركة عبر منصة «الإماراتيين للعود والعطور» بما يمكّنها من عرض منتجاتها وإبراز إبداعاتها أمام شريحة واسعة من الزوار.

وأوضحت منى الحمادي أنها تستلهم أفكار عطورها من الطبيعة وتقدم خلطات نادرة يعود عمر بعضها إلى 30 عاماً إلى جانب خلطات خاصة وعطور بنفحات حديثة.

ونوهت حصة آل مالك إلى أن مشاركتها الأولى في معرض «الإمارات للعطور والعود» تتضمن عرض ثمانية عطور تعتمد على زيوت عطرية عالية الجودة والنقاء جرى تطوير ستة منها بالتعاون مع شركات إيطالية فيما صُمم العطران الآخران محلياً ليعبّرا عن الهوية الإماراتية .