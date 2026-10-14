سلسلة وثائقية جديدة تسجل مسيرة فريق الفيكتوري وإرثه في الرياضات البحرية

دبي في 14 أكتوبر /وام/ أطلق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع شركة “واتش ماي آي” (WMi)، التي تتخذ من دبي مقراً لها، مبادرة توثيق إرث الرياضات البحرية، وذلك بموجب شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة مستدامة لعرض الرياضات البحرية من خلال إنتاج محتوى أصلي يوثق مسيرة الرياضيين والفرق، ويعزز التفاعل الجماهيري، ويفتح آفاقاً جديدة للفرص التجارية.

ومن المقرر أن تبدأ الشراكة بإنتاج سلسلة وثائقية من خمس حلقات بعنوان “السلالة الزرقاء – صُنع في دبي”، تتناول مسيرة فريق الفيكتوري منذ تأسيسه، مروراً بإنجازاته والتحديات التي واجهها، وصولاً إلى إرثه في الرياضات البحرية.

تهدف المبادرة إلى التعريف بقصص الرياضيين والفرق والشخصيات التي أسهمت في إنجازات الرياضات البحرية، والوصول بها إلى جمهور أوسع محلياً ودولياً، إلى جانب تعزيز حضور الرياضيين، وزيادة التفاعل الجماهيري في الفعاليات، وتوفير فرص إيرادات مستدامة عبر الرعاية والشراكات مع العلامات التجارية.

وقال محمد عبدالله حارب الفلاحي، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن فريق الفيكتوري يمثل دبي على الساحة العالمية منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، وتجسد مسيرته جهود المتسابقين والمهندسين وأفراد الطواقم الإماراتيين الذين أسهموا في تحقيق إنجازاته.

وأضاف أن السلسلة الوثائقية تمثل فرصة لتوثيق مسيرة الفريق وتعريف الأجيال الجديدة بما يتطلبه تحقيق الإنجازات على الساحة العالمية، معرباً عن تطلعه إلى التعاون مع شركة “واتش ماي آي” لإيصال قصة الفريق إلى الجمهور في دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم.