الأنصاري للصرافة تعلن اختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن تطبيقها

دبي في 14 أكتوبر/وام/ أعلنت الأنصاري للصرافة، التابعة لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية والمدرجة في سوق دبي المالي، عن اختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها، واستكشاف فرص توسيع نطاق استخدامها.

يأتي ذلك في إطار مشاركتها في برنامج تابع لحكومة دبي، تعهدت خلاله 11 شركة مقرها دبي بدمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد في عملياتها، بدعم من غرف دبي.

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي للمجموعة إن عملنا على تقنيات الذكاء الاصطناعي الصوتي يمثل خطوة نحو تطبيقات أكثر تقدماً، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي المساعد.

وأضاف: " نعمل مع الجهات المعنية في دولة الإمارات على دعم الأولويات الوطنية وتطبيق المتطلبات التنظيمية عبر مختلف عملياتنا.