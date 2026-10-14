أبطال الإمارات: إنجازات «آيتشي–ناغويا 2026» تعزز طموحاتنا نحو العالمية

دبي في 14 أكتوبر /وام/ أكد عدد من لاعبي منتخبات الإمارات المتوجين بميداليات في النسخة الـ20 من دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا 2026» أن الإنجازات التي تحققت في الدورة تعكس تطور الرياضة الإماراتية، وتعد ثمرة برامج الإعداد والمعسكرات التدريبية، بدعم من الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية الإماراتية ووزارة الرياضة، مشددين على مواصلة العمل لتحقيق المزيد من النجاحات في الاستحقاقات القارية والعالمية والأولمبية المقبلة.

جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الذي نظمته اللجنة الأولمبية الإماراتية اليوم لتكريم أصحاب الإنجازات الذين أعربوا عن اعتزازهم بالتكريم، مؤكدين أن تحقيق الإمارات المركز الثالث عشر في الترتيب العام والثاني عربياً، وتسجيل أفضل مشاركة في تاريخها منذ انطلاق مشاركاتها في دورة الألعاب الآسيوية عام 1978، بحصد 13 ميدالية بينها 7 ذهبيات للمرة الأولى، يمثل دافعاً لمواصلة الإنجازات.

وقال اللاعبون في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن هذه النتائج تعزز طموحاتهم في رفع مستوى المنافسة خلال البطولات المقبلة، وصولاً إلى تحقيق إنجازات جديدة على المستويين العالمي والأولمبي.

وأكدت بلقيس عبد الكريم الهاشمي، لاعبة منتخب الإمارات للجوجيتسو، أن فوزها بالميدالية الذهبية جاء ثمرة برنامج إعداد مكثف شمل معسكراً تدريبياً في البرازيل استمر شهرين، قبل الانتقال إلى اليابان لخوض المنافسات، مشيرة إلى أن بلوغها المباراة النهائية أمام زميلتها العنود الحربي عكس المستوى المتقدم الذي بلغته لاعبات المنتخب.

وأضافت أن الاستعداد للدورة تطلب منها التفرغ للتدريبات والابتعاد عن أسرتها خلال فترة المعسكر، مؤكدة أن دعم الأسرة وروح الفريق كانا من أبرز عوامل النجاح وأعربت عن تطلعها للمشاركة في بطولة العالم للجوجيتسو بأبوظبي الشهر المقبل، ودورة الألعاب الآسيوية 2030 في الدوحة.

من جانبه، أوضح عمار الحوسني صاحب برونزية الجوجيتسو أن النتائج التي حققها المنتخب جاءت بعد برنامج إعداد امتد أربع سنوات، تخللته معسكرات تدريبية مكثفة، مشيراً إلى أن المنتخب حصد ميداليتين فضيتين وثلاث برونزيات، ويتطلع إلى المنافسة على الذهب في الاستحقاقات المقبلة.

وأكد أن الجوجيتسو الإماراتية رسخت مكانتها قارياً وعالمياً بفضل سجلها الحافل بالإنجازات، معرباً عن أمله بمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية خلال بطولة العالم في أبوظبي، ورفع علم الدولة على منصات التتويج.

من جهتها، أكدت جميلة عبد الله، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى، أن الإنجازات التي حققها لاعبو المنتخب جاءت نتيجة التخطيط والإعداد الجيدين، إلى جانب الدعم الذي وفرته وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الإماراتية.

وأشارت إلى أن مريم كريم أحرزت الميدالية الذهبية وسجلت رقماً قياسياً آسيوياً في منافسات السيدات ضمن فئة الشباب، فيما توج سليمان عبد الرحمن بالميدالية الفضية في سباق 400 متر، مؤكدة أن هذه النتائج تمثل حافزاً لمواصلة تطوير ألعاب القوى الإماراتية وتعزيز حضورها قارياً ودولياً.

بدورها، أعربت مريم كريم عن سعادتها بإحراز الميدالية الذهبية وتحطيم الرقم القياسي لدورة الألعاب الآسيوية، مؤكدة أن الإنجاز تجاوز توقعاتها، وأن المشاركة أمام نخبة من لاعبات فئة الكبار مثلت تجربة مهمة عززت ثقتها بقدرتها على المنافسة في البطولات الكبرى.

وأكدت أن طموحاتها تتمثل في تحسين أرقامها والمشاركة في بطولات العالم والبطولات الآسيوية ودورات الألعاب الأولمبية، ومواصلة الصعود إلى منصات التتويج.

وفي رياضة قفز الحواجز، قال الفارس عبدالله حميد المهيري إن إحراز ميداليتين فضيتين في منافسات الفردي والفرق جاء نتيجة برنامج إعداد بدأ في أبريل الماضي بأوروبا، وشمل المشاركة في عدد من البطولات، ما أسهم في رفع جاهزية فرسان المنتخب قبل خوض المنافسات الآسيوية.

وأضاف أن الدورة شهدت منافسة قوية بمشاركة نخبة فرسان القارة، مؤكداً أن الميداليتين تمثلان ثمرة الجهود المبذولة خلال فترة الإعداد، وتشكلان حافزاً لمواصلة تحقيق الإنجازات في الاستحقاقات المقبلة.