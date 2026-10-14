مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي‬ السلالة المصرية ينطلق غدا

الشارقة في 14 أكتوبر/وام/ تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق غدا "مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي – السلالة المصرية" بمشاركة 48 جواداً عربياً أصيلاً من السلالة المصرية.

يقام المهرجان برعاية هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي «سيف زون» الراعي الرسمي للمهرجان بالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية وتنطلق منافساته على ميدان الصالة المغطاة بالنادي.

تبدأ فعاليات المهرجان بالشوط الأول للمهرات بعمر سنة إلى ثلاث سنوات المكوّن من قسمين «أ، ب» بمشاركة 14 مهرة، بواقع سبع مهرات في كل قسم يليه الشوط الثاني للأفراس بعمر أربع سنوات فأكبر المكوّن من قسمين «أ، ب»، بمشاركة 15 فرساً بواقع ثماني أفراس في القسم «أ»، وسبع أفراس في القسم «ب».

ثم يقام الشوط الثالث للمهور بعمر سنة إلى ثلاث سنوات المكوّن من قسمين «أ، ب»، بمشاركة 12 مهراً بواقع ستة مهور في كل قسم وتختتم أشواط الفئات بالشوط الرابع للفحول بعمر أربع سنوات فأكبر المكوّن من قسمين «أ، ب» بمشاركة سبعة فحول بواقع أربعة فحول في القسم «أ» وثلاثة فحول في القسم «ب».

وتختتم المنافسات بتتويج الفائزين بالألقاب الذهبية والفضية والبرونزية في كل بطولة لتكون البطولات الأربع ختام مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي – السلالة المصرية 2026.

ويجمع المهرجان نخبة من الخيول العربية الأصيلة من السلالة المصرية ويوفر لملاكها ومربيها فرصة لعرض خيولهم والتنافس في مختلف الفئات العمرية والبطولات.

يأتي تنظيم المهرجان في إطار اهتمام نادي الشارقة للفروسية والسباق بالمحافظة على السلالات العربية الأصيلة وتشجيع المربين والملاك وتعزيز حضور خيول السلالة المصرية في عروض جمال الخيل العربية.

وفي سياق متصل ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر الجاري «مهرجان الشارقة للجواد العربي – الإنتاج المحلي» بنسخته الثالثة والعشرين بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للخيول العربية «إيكاهو» وجمعية الإمارات للخيول العربية وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي ومربط البداير للخيول العربية ومربط دبي للخيول العربية الأصيلة ومستشفى الشارقة للخيول وقناة الشارقة الرياضية وفندق سينترو الشارقة وشركة المروان بمشاركة 223 جواداً من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة من مختلف مرابط وإسطبلات وملاك الخيول في الدولة.

ينطلق المهرجان بالشوط الأول للمهرات بعمر سنة واحدة المكوّن من قسمين «أ، ب» بمشاركة 26 مهرة يليه الشوط الثاني للمهرات بعمر سنتين المكوّن من قسمين «أ، ب» بمشاركة 38 مهرة يليه الشوط الثالث للمهرات بعمر ثلاث سنوات المكوّن من قسمين «أ، ب» بمشاركة 22 مهرة ويختتم اليوم الأول بعد انتهاء أشواط المهرات بإجمالي 86 مهرة.

وينطلق اليوم الثاني بالشوط الرابع المخصص للأفراس بعمر أربع سنوات فأكبر المكوّن من قسمين «أ، ب» بمشاركة 24 فرساً، ثم الشوط الخامس للمهور بعمر سنة واحدة المكوّن من قسمين «أ، ب» بمشاركة 23 مهراً يليه الشوط السادس للمهور بعمر سنتين المكوّن من قسمين «أ، ب» بمشاركة 34 مهراً ويختتم اليوم الثاني بالشوط السابع للمهور بعمر ثلاث سنوات بمشاركة 17 مهراً في قسم واحد ليبلغ إجمالي الخيول المشاركة في اليوم الثاني 98 جواداً.

وتنطلق فعاليات اليوم الثالث والأخير بالشوط الثامن المخصص للفحول بعمر أربع سنوات فأكبر المكوّن من قسمين «أ، ب» بمشاركة 39 فحلاً.

وتختتم البطولات بتتويج الفائزين بالألقاب الذهبية والفضية والبرونزية لكل بطولة لتكون أشواط البطولات الست ختام منافسات مهرجان الشارقة للجواد العربي – الإنتاج المحلي 2026.