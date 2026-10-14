انطلاق "مؤتمر الشارقة الدولي للمواد المتقدمة 2026"

الشارقة في 14 أكتوبر / وام / انطلقت في جامعة الشارقة فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الشارقة الدولي للمواد المتقدمة 2026 الذي تنظمه كلية العلوم على مدار يومين بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والأكاديميين والمتخصصين من الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية داخل دولة الإمارات وخارجها .

يشهد المؤتمر عرض أكثر من 100 بحث علمي ضمن سلسلة من ورش العمل والجلسات البحثية والعلمية الموازية التي تناقش حلولا مبتكرة ومستدامة في مجالات الطاقة والمياه والصحة والتكنولوجيا والفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة لتسريع اكتشاف المواد المتقدمة وفهم خصائصها وتطوير تطبيقاتها.

وقال الدكتور عصام الدين عجمي مدير جامعة الشارقة خلال الافتتاح إن أبحاث المواد المتقدمة تسعى إلى تصميم مواد وفهم خصائصها بما يمكّن من توليد طاقة أنظف وتوفير مياه أكثر أماناً وتحسين الرعاية الصحية والاستخدام الأكثر مسؤولية للموارد مشيراً إلى ما تحمله هذه الأبحاث من أهمية لاقتصاد المعرفة في دولة الإمارات وما يتطلبه ذلك من ترابط بين البحث الأساسي والتطوير التقني والتطبيق العملي.

وأضاف أن الجامعة تنظر إلى المؤتمرات الدولية بوصفها استثماراً استراتيجياً في مجتمعها البحثي وأن المؤتمر ينسجم مع توجهاتها القائمة على التميز البحثي والتعاون الدولي والابتكار والأثر المجتمعي وهي محاور مركزية في رسالتها مشيرا إلى أن التبادل العلمي المباشر يتيح للباحثين مناقشة الفرضيات ومقارنة المنهجيات وبناء الثقة التي تقوم عليها الشراكات الدائمة .

ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي والنمذجة الحاسوبية والأساليب التجريبية المتقدمة تفتح مسارات جديدة للاكتشاف وتسرّع تحويل المواد الواعدة إلى حلول عملية.

من جانبه قدم الدكتور نوار ثابت عميد كلية العلوم القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية رئيس اللجنة العلمية عرضا تقديميا حول دور المواد المتقدمة في التطور العلمي والتكنولوجي وكيف نشأت من العصر الحجري إلى عصر السيليكون .

وقدمت الدكتورة أولغا فولكوفا من كلية الفيزياء بجامعة موسكو الحكومية في روسيا عرضا تقديميا حول المواد الجديدة والمتقدمة ودور تصميمها وتحسين خصائصها في تطوير التقنيات الحديثة.

وعلى هامش المؤتمر جرى تنظيم زيارة إلى مختبرات مركز أبحاث المواد المتقدمة اطلع خلالها المشاركون على التقنيات الحديثة والإمكانات البحثية بالجامعة إلى جانب زيارة قبة الشارقة الفلكية في مجمع الشارقة للفضاء والفلك التابع للجامعة والتعرف على مرافق المجمع وإمكاناته العلمية والبحثية.