وزارة الدفاع تعتمد البرنامج العلمي للكونجرس العالمي للطب العسكري – أبوظبي 2026 وتفتح باب التسجيل لحضوره

أبوظبي في 14 أكتوبر/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لـ"الكونجرس العالمي السادس والأربعين للطب العسكري - أبوظبي 2026" اعتماد البرنامج العلمي للكونجرس، وفتح باب التسجيل لحضور فعالياته التي تنظمها وزارة الدفاع بالتعاون مع مجموعة "أدنيك"، وذلك في إطار الاستعدادات لانعقاده خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر المقبل بمركز أدنيك - أبوظبي.

ودعت اللجنة القيادات الطبية في مختلف القطاعات، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، والباحثين، والأكاديميين، والطلبة، وشركاء القطاع من مختلف أنحاء العالم إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للكونجرس، للمشاركة في جلساته العلمية وورش العمل وفعالياته المتنوعة، والاستفادة من برنامج علمي متكامل يواكب أحدث التطورات في المجالات الطبية، والتواصل مع نخبة الخبراء والباحثين من مختلف دول العالم.

ويُتوقع أن يستقطب الكونجرس أكثر من 2,000 مشارك، وأكثر من 300 متحدث، وتمثيل أكثر من 40 تخصّصاً في مجالات الطب والصحة.

يتضمن البرنامج العلمي للكونجرس، الذي يقام تحت إشراف اللجنة الدولية للطب العسكري، برنامجاً متكاملاً من الأنشطة العلمية والمهنية، إلى جانب المعرض المُصاحب الذي يوفر أكثر من 60 منصة عرض، في بيئة علمية وتفاعلية تتيح تبادل الخبرات وتعزيز التعاون وبناء الشراكات المهنية والدولية.

ويستعرض البرنامج العلمي للكونجرس مجموعة واسعة من المحاور والتخصصات المرتبطة بالطب العسكري والجاهزية الصحية، تشمل حماية صحة القوات والجاهزية الطبية الفردية، والرعاية الجراحية والإصابات والحروق، والصحة النفسية والمرونة، والصحة والأداء، وإعادة التأهيل والعلاج الطبيعي، والإخلاء والدعم الطبي الجوّي، والطب البيطري وطب الأسنان، والتمريض والمسعفين والصيدلة، إلى جانب الإدارة واللوجستيات الطبية العسكرية، وطب الكوارث، وطب الفضاء، والتطبيب عن بُعد ودعم القرار، والاستجابة الإنسانية والتعاون الطبي العسكري والمدني.

ويتضمن البرنامج أوراق عمل رئيسية تتناول الدبلوماسية الصحية العالمية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، ودور الصحة في تعزيز المرونة الوطنية، وتكامل الأنظمة الصحية العسكرية والمدنية، والابتكار الاستراتيجي ودمج الذكاء الاصطناعي في الطب، والاستعداد للأوبئة المستقبلية والاستفادة من دروس الماضي.

ويسلّط الضوء على الصحة الرقمية والعالمية، والابتكار في التشخيص والمختبرات، والتدريب والتعليم، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الصحة، والأشعة والمختبرات.

ويجمع البرنامج بين الجلسات العلمية وحلقات النقاش المركّزة والورش التطبيقية وورش نقل المهارات، التي تشمل إزالة التلوث والرعاية الطبية في حوادث المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، وإدارة الاستجابة للإصابات الجماعية، وإصابات الدماغ، والمهارات الجراحية المتقدمة للإصابات، إلى جانب التصوير بالموجات فوق الصوتية في الميدان (POCUS)، والرعاية المطوّلة للمصابين، وتمارين الاستجابة لمخاطر المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، وتقنيات التخدير الموضعي، ونقل الدم، وإدارة إصابات الحروق، والمهارات الأساسية للرعاية التكتيكية للمصابين في القتال (TCCC)، بما يعزّز الجانب التطبيقي وتبادل الخبرات المتخصصة ضمن البرنامج.

ويشارك في الكونجرس نخبة من المتحدثين والخبراء الدوليين، من أبرزهم الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة، والعقيد الدكتور جوليان ويليامز، مدير الخدمات السريرية في اللواء الصحي الثاني بالجيش الأسترالي وطبيب طب الطوارئ في "كوينزلاند هيلث"، والعقيد الدكتور بيرند كلاوبرت، كبير ضباط الصيدلة في القوات المسلحة الألمانية (البوندسفير)، والعقيد إريك أس. ديسوسي، قائد وجرّاح إصابات في القوات الجوية الأميركية، وراجيف ساداناندان، عضو الفريق الاستشاري الفني لصندوق مكافحة الأوبئة التابع للبنك الدولي، إلى جانب مجموعة من الخبراء والمتخصصين الدوليين في مجالات الطب العسكري والمدني.

ويُعد المعرض المصاحب جزءاً رئيسياً من أعمال الكونجرس ويوفّر منصة للجهات والشركات والمؤسسات ذات الصلة لعرض أحدث حلولها والابتكارات والتقنيات العالمية، وفتح آفاق الشراكات والتواصل مع القيادات الطبية والخبراء والوفود المشاركة، ضمن بيئة متكاملة تعزز حضور وارتباط المشاركين والضيوف بالبرنامج العلمي من خلال المعرض المتخصص.

يُعد "الكونجرس العالمي السادس والأربعون للطب العسكري – أبوظبي 2026" منصة علمية دولية رائدة تُعقد كل عامين منذ انطلاقته عام 1921، تحت إشراف اللجنة الدولية للطب العسكري، ويجمع نخبة القيادات الطبية والخبراء والباحثين والممارسين من 120 دولة، بما يعكس مكانته واحدا من أبرز المنصات العالمية المتخصصة في مجالي الطب العسكري والمدني.

يأتي تنظيم الكونجرس من قبل وزارة الدفاع بدولة الإمارات بالتعاون مع مجموعة "أدنيك"، وبدعم من مجلس التوازن للتمكين الدفاعي بصفته شريك تمكين الدفاع الوطني، وبشراكة استراتيجية مع كل من مجموعة "إيدج"، وM42، و"برجيل القابضة"، ومبادلة بايو، وبيورهيلث، بما يعكس تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية والشركاء في القطاعات الدفاعية والتكنولوجية والصحية، ويدعم تطوير منظومات الرعاية الصحية، وتعزيز الجاهزية والاستجابة للتحديات الصحية والإنسانية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للحوار العلمي وشريكاً فاعلاً في تطوير منظومات الطب العسكري والمدني.

ويمكن للراغبين في حضور فعاليات الكونجرس والمعرض المُصاحب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للكونجرس (www.icmm.ae).