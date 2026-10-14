"منتدى الشارقة للاستثمار 2026" يستعرض دور الذكاء الاصطناعي في مواجهة تحديات الأعمال

الشارقة في 14 أكتوبر/وام/ قدمت ورش عمل استضافتها الدورة التاسعة من منتدى الشارقة للاستثمار 2026 حلولاً عملية لمساعدة الشركات على مواكبة المتطلبات التنظيمية وإدارة المخاطر ودعم الاستثمار من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد والاستفادة من آليات التحكيم التجاري في تسوية المنازعات.

وفي ظل التطورات المتواصلة التي تشهدها التشريعات الضريبية في دولة الإمارات ناقشت ورشة "الاستثمار في الإمارات: كيف يسهّل الذكاء الاصطناعي الضرائب والامتثال" مجالات الاستفادة من الأنظمة المتخصصة القائمة على الذكاء الاصطناعي بوصفها أدوات تساعد الشركات على الوصول إلى النصوص التشريعية وتحديد الأحكام المنطبقة عليها والوفاء بالتزاماتها الضريبية.

وتناولت الورشة ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات والفوترة الإلكترونية وسبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحديد التشريعات ذات الصلة والإرشادات الرسمية المرتبطة بها.

وامتدت مناقشات تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى قطاع العمارة عبر ورشة "تصميم مستقبل يستشرف القادم" التي تناولت سبل تصميم المباني والمدن بما يتيح لها التكيف مع الاحتياجات المتغيرة.

وركزت ورشة "بناء مرونة سلاسل الإمداد: دور الذكاء الاصطناعي والقدرات المؤسسية" على أهمية الوصول إلى المعلومات الموثوقة واتخاذ القرارات في الوقت المناسب للحد من تأثير الاضطرابات على سلاسل الإمداد.

وسلطت ورشة "تحكيم: تمكين الاستثمار وتأهيل محكّمي المستقبل" الضوء على أهمية ثقة المستثمرين بآليات تسوية المنازعات التجارية إلى جانب التدريب العملي للمحكّمين وتأهيل الكفاءات المتخصصة في هذا المجال وتناولت الخبرات والمؤهلات اللازمة لإعداد المتخصصين في التحكيم وتأهيلهم لممارسة مهامهم مستقبلاً.