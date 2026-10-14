جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2026 تعلن أسماء المرشحين لـ "جوائز الشركاء"

الشارقة في 14 أكتوبر/وام/ أعلنت جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2026 التي ينظّمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أسماء المرشحين لـ "جوائز الشركاء" بدورتها الثالثة عشرة التي تضم 6 فئات تُقدم بالتّعاون مع مؤسسات ومنظّمات محليّة ودوليّة متخصصة.

شملت الترشيحات مشاريع ومبادرات من قطاعات حكومية وخاصة ومؤسسات أكاديمية ومنظمات دولية قدمت حلولاً اتصالية في مجالات التنمية والاستدامة والتحول الرقمي وتعزيز المرونة المؤسسية وتطوير الخدمات المجتمعية باستخدام التقنيات الحديثة.

تضم فئات "جوائز الشركاء" فئة "أفضل ممارسات اتصال للتعامل مع التطورات التنموية" وفئة "التميز في التفاعل الرقمي المجتمعي" وفئة "مبادرات الاتصال الحكومي المبتكرة والمرنة" وفئة "الشخصية المتميزة في الاتصال الحكومي والاستراتيجي" وفئة "أفضل شراكة حكومية وخاصة في الاتصال" وفئة "أفضل اتصال بتقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع".

وتُقدم الجوائز بالتّعاون مع شركاء محليين ودوليين بما يتيح إبراز نماذج مختلفة في توظيف الاتصال لمعالجة القضايا المجتمعية وتطوير الخدمات وتعزيز العلاقة بين المؤسسات والجمهور.

وتتنافس ضمن فئة "أفضل ممارسات اتصال للتعامل مع التطورات التنموية" التي تُقدم بالشراكة مع "آسيا هاوس" ثلاث مبادرات من تايلاند والفلبين والهند تتناول قضايا الاستدامة البيئية والأمن الغذائي وإدارة الموارد الطبيعية وتركز على دور الحملات الاتصالية في رفع الوعي وتشجيع السلوكيات المسؤولة تجاه البيئة.

وتشارك تايلاند بمبادرة "سماد 2.5"، المقدمة من "غراي تايلاند" وهيئة تعزيز الصحة التايلاندية ووزارة الزراعة فيما ترشحت وزارة الداخلية والحكومة المحلية في الفلبين بمبادرة "النظافة من أجل فلبين جديدة" التي تتناول النظافة باعتبارها مسؤولية مجتمعية ومن الهند تشارك وزارة التعليم ووزارة البيئة والغابات وتغير المناخ بمبادرة "إك بيد ما كيه نام" المعنية بالتوعية البيئية وتشجيع الممارسات المستدامة.

وفي فئة "التميز في التفاعل الرقمي المجتمعي" التي تُقدم بالشراكة مع الأكاديمية الدولية للفنون والدراسات الثقافية (IAA) تتنافس مشاريع توظف التطبيقات والمنصات التفاعلية لتطوير قنوات التواصل مع الجمهور وإتاحة المعرفة والخدمات بوسائل رقمية تستجيب لاحتياجات المستخدمين.

وتضم الترشيحات مشروع "منصة الحرم الجامعي الذكي (WeMust)" الذي تقدمه جامعة ماكاو للعلوم والتكنولوجيا في الصين لتطوير الخدمات والتفاعل الرقمي في البيئة الجامعية، وتطبيق "For Farm" وغرفة عمليات التتبع لشركة تشاروين بوكفاند للأغذية في تايلاند الذي يوظف التقنيات الرقمية في القطاع الغذائي.

ويشارك مختبر الفنون والإعلام بجامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع متحف هونان وشركائه بمعرض "فن الحياة: معرض غامر لثقافة هان في ماوانغدوي" الذي يقدم المحتوى الثقافي من خلال تجربة رقمية غامرة.

وتتناول الترشيحات ضمن فئة "مبادرات الاتصال الحكومي المبتكرة والمرنة" التي تُقدم بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) تجارب في التحول الرقمي والتكيف المناخي والشفافية المؤسسية وتعنى الفئة بالممارسات الاتصالية التي تساعد المؤسسات على الاستجابة للتحديات الاقتصادية والبيئية وضمان استمرارية الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

وتشارك "كييف الرقمية" من أوكرانيا بمشروع "مدينة واحدة .. منظومة واحدة. ملايين محميون: قصة كييف الرقمية" الذي يعرض تجربة استخدام المنظومة الرقمية في خدمة السكان فيما ترشحت منظمة الصداقة من بنغلاديش بمشروع "نظام فريندشيب المتكامل للتكيف المناخي (ICAS)" المعني بتطوير آليات التكيف مع التغيرات المناخية.

ومن الولايات المتحدة الأمريكية تتنافس مجلة "إنفوي" الصادرة عن منظمة UNEMAG غير الربحية بمبادرة "من سيقود العالم لاحقاً؟ الشفافية العامة كمرونة مؤسسية في اختيار الأمين العام العاشر للأمم المتحدة" التي تتناول أهمية الشفافية في الإجراءات المؤسسية.

وتخصص الجائزة فئة "الشخصية المتميزة في الاتصال الحكومي والاستراتيجي" بالتعاون مع دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة لتكريم القيادات والمسؤولين والمتخصصين الذين قدموا إسهامات مؤثرة في تطوير السياسات والاستراتيجيات الاتصالية وأسهموا في تعزيز الشفافية والمساءلة وبناء الثقة بين المؤسسات والمجتمع.

وتشمل معايير الفئة أثر المبادرات التي قادتها الشخصيات المرشحة في تحسين التواصل المؤسسي والخدمات العامة إلى جانب إسهاماتها المهنية والبحثية في تطوير قطاع الاتصال الحكومي على أن يُعلن عن الشخصية المكرّمة خلال حفل توزيع الجوائز.

وفي فئة "أفضل شراكة حكومية وخاصة في الاتصال" التي تُقدم بالشراكة مع مجتمع صنّاع التغيير العالمي (Global Shapers Community) تتنافس مشاريع من دولة الإمارات العربية المتحدة تجمع المؤسسات الحكومية وشركاءها في القطاع الخاص ضمن برامج اتصالية تستهدف التوعية المالية وتنمية المهارات المستقبلية وتعزيز الأمن السيبراني.

وتشمل الترشيحات مشروع "أسبوع المال العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة 2026 – حوارات المال الذكي" بمشاركة "زود" ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وشركاء وطنيين في القطاع المالي بهدف تعزيز المعرفة المالية إلى جانب "معرض المهارات الخضراء في مؤتمر الأطراف COP28" بمشاركة مؤتمر الأطراف في دولة الإمارات ومؤسسة "بوبيلار" بالتعاون مع شركاء دوليين وممثلين عن القطاع الخاص والشباب لدعم المهارات المرتبطة بالاستدامة.

ويشارك مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات وشركاء البرنامج بمشروع "سايبر إي 71"، الذي يتناول مجال الأمن السيبراني، في نموذج للتعاون المؤسسي وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات الرقمية.

وتتنافس ضمن فئة "أفضل اتصال بتقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع" التي تُقدم بمشاركة مركز كوو شاربر للازدهار وريادة الأعمال التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا مشاريع تعتمد على التقنيات الذكية لتسهيل الإجراءات وتحسين الوصول إلى المعلومات والخدمات مع مراعاة الخصوصية والأمان واحتياجات مختلف فئات المجتمع.

ومن الهند ترشحت شركة هاقدارشك لحلول التمكين بمشروع "هاقدارشك" فيما تشارك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن بمبادرة "تجديد الوثائق بالخدمة الذاتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي" التي تستخدم الأنظمة الذكية لتسهيل إجراءات تجديد الوثائق.

وتتنافس شركة "مايند روكيتس" من الأردن بمشروع "أفاتارات لغة الإشارة" الذي يوظف التكنولوجيا في تطوير وسائل التواصل بلغة الإشارة بما يسهم في تعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات والمعلومات.

وتخضع الترشيحات لمعايير تحكيم تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية تشمل النتائج والأثر والاستراتيجية والخطة والتنفيذ مع مراعاة طبيعة كل فئة ومدى فاعلية الأدوات الاتصالية المستخدمة وقدرة المشاريع على تحقيق أهدافها وتقديم حلول ذات أثر ملموس ومستدام.

ومن المقرر الإعلان عن المشاريع الفائزة والشخصية المكرّمة ضمن "جوائز الشركاء" خلال حفل توزيع جوائز الشارقة للاتصال الحكومي الذي يجمع نخبة من المؤسسات والمنظمات والقيادات المتخصصة ويشكل منصة لتبادل التجارب والخبرات في تطوير الاتصال الحكومي والمؤسسي.