مشاركون بمنتدى الشارقة للاستثمار: الإمارات مركز واعد للاستثمارات العابرة للحدود

الشارقة في 14 أكتوبر / وام / أثارت جلسة "رأس مال بلا حدود: إلى أين تتجه الأموال الذكية" التي عقدت ضمن فعاليات الدورة التاسعة من منتدى الشارقة للاستثمار 2025 سؤالاً محورياً حول العوامل التي تحدد وجهة رؤوس الأموال في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة وما إذا كانت الفرص الاستثمارية وحدها كافية لاستقطاب المستثمرين أم أن الثقة والحوكمة والوضوح التشريعي أصبحت أكثر تأثيراً في قراراتهم.

شارك في الجلسة عامر الأحبابي رئيس "فيرتكس القابضة" وصقر عريقات الأمين العام لمجموعة عمل دبي للأصول الرقمية وجيغار ساغار مؤسس "تراي ليف هولدينجز ليمتد" وخلود العميان الرئيسة التنفيذية رئيسة تحرير "فوربس الشرق الأوسط".

وسلّط المشاركون الضوء على أهمية حماية أصول المستثمرين وتحويل التشريعات إلى تطبيقات عملية وتوسيع استخدام تقنيات ترميز الأصول والذكاء الاصطناعي مؤكدين أن قدرة الأسواق على بناء الثقة وتسهيل حركة رؤوس الأموال عبر الحدود تمثل عاملاً رئيسياً في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية.

وتناولت النقاشات المقومات التي تؤهل دولة الإمارات لتعزيز مكانتها مركزاً يربط حركة الاستثمارات بين الشرق والغرب والفرص التي تتيحها التكنولوجيا للقطاعات الاقتصادية التقليدية والناشئة.

وشدد عامر الأحبابي من جانبه على أهمية تقييم الكفاءات البشرية وقدرة فرق الإدارة على تنفيذ المشاريع إلى جانب دراسة جاهزية البنية التحتية وسهولة ممارسة الأعمال والمخاطر الجيوسياسية باعتبارها عوامل مؤثرة في اتخاذ القرارات الاستثمارية موضحا أن نجاح الشراكات وعمليات الاستحواذ لا يُقاس بإبرام الاتفاقيات وحده بل بوضوح خطط التنفيذ والقدرة على تحقيق النتائج المرجوة بعد إتمامها.

وأوضح صقر عريقات أن دولة الإمارات عززت حضورها في قطاع الأصول الرقمية من خلال تطوير الأطر التنظيمية والبنية التحتية الداعمة له مشيراً إلى أن الثقة تؤدي دوراً محورياً في استقطاب رؤوس الأموال والمواهب والشركات .

بدوره رأى جيغار ساغار أن التحدي لا يكمن في وضع التشريعات وحدها بل في تحويلها إلى إجراءات وتطبيقات عملية قابلة للتنفيذ على نطاق واسع مشيرا إلى أن ترميز الأصول لا يزال في مرحلة تتطلب مزيداً من التطوير والتوسع في الاستخدام رغم التقدم المحرز على مستوى الأطر التنظيمية ..وأكد أن قرارات المستثمرين تتأثر بالفرص المتاحة إلى جانب الثقة في الأسواق وكفاءة تطبيق السياسات والتشريعات.

وقالت خلود العميان إن المستثمرين يتطلعون إلى بيئة تنظيمية واضحة وشفافة تساعدهم على فهم المخاطر واتخاذ قرارات مدروسة مشيرة إلى أن توسيع الاستثمار في الأصول الرقمية يتطلب تعزيز الوعي بهذه الأدوات وتطوير المعرفة بآليات عملها وإدارتها .