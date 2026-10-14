نزلاء "عقابية دبي" يشاركون في بطولة كأس القارات للشطرنج 2026

دبي في 14 أكتوبر /وام/ شاركت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، في النسخة السادسة من بطولة كأس القارات للشطرنج للنزلاء، والتي أُقيمت منافساتها إلكترونياً عبر الإنترنت.

وشارك في البطولة 134 فريقاً يمثلون 54 دولة تحت إشراف الاتحاد الدولي للشطرنج وبالتعاون مع نادي دبي للشطرنج والثقافة، واستضافتها مقاطعة كوك في ولاية شيكاغو الأمريكية.

وحضر انطلاق مشاركة النزلاء، العميد سلطان عبد الله محمد العويص، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، ونائبه العقيد حمد راشد المري، والمقدم محمد عبد الله العبيدلي، مدير إدارة تعليم وتدريب النزلاء، والسيد سعيد يوسف شكري الأمين، العام لنادي دبي للشطرنج والثقافة، وعدد من مديري الإدارات الفرعية.

وقال العميد سلطان العويص، إن مشاركة النزلاء في بطولة كأس القارات للشطرنج للنزلاء، تأتي ضمن التزام شرطة دبي الراسخ بنهج التأهيل والإصلاح، الذي يُعد إحدى الركائز الأساسية في منظومتها، مشيرا إلى أن الإدارة تعمل على بناء شخصية النزيل ذهنياً ونفسياً وبدنياً، بما يسهم في إعادة دمجه في المجتمع بصورة إيجابية.

وأضاف أن الشطرنج، كرياضة ذهنية راقية، تُعزز التفكير الإستراتيجي والانضباط الذهني، وأن هذه البطولة تُعد منصة فريدة لتبادل الخبرات بين الدول، ونافذة أمل جديدة للنزلاء ليعبّروا عن قدراتهم ويحققوا إنجازات تُحتسب لهم في مسيرة إصلاحهم.

من جانبه، أعرب المقدم محمد عبد الله العبيدلي، عن سعادة إدارة تعليم وتدريب النزلاء بالمشاركة السنوية للنزلاء في البطولة، وتحقيقهم إنجازات بارزة، وقال: "نحرص على توفير بيئة تعليمية ورياضية للنزلاء، تُسهم في استثمار أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع، لذلك فإننا حريصون على المشاركة في المبادرات الدولية التي تعكس صورة حضارية للمؤسسات العقابية في دولة الإمارات، ونحن نعتبر هذه البطولات جزءاً من منظومة متكاملة تشمل التعليم النظامي، والمهارات المهنية، والأنشطة الرياضية، سعياً لإعداد النزيل وتأهيله ليكون فرداً منتجاً بعد انتهاء فترة محكوميته".

كما عبر السيد سعيد يوسف شكري الأمين العام لنادي دبي للشطرنج والثقافة عن شكره وامتنانه للدور البارز الذي تضطلع به القيادة العامة لشرطة دبي، متمثلة في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، لجهودها المستمرة في تطوير المهارات الذهنية والرياضية للنزلاء، وتعاونها الكبير في تسهيل تدريب النزلاء وإقامة المسابقات والأنشطة الداخلية، والذي أسهم في تحقيق إنجاز مهم والفوز بالمركز الأول من بطولة كأس القارات للشطرنج للنزلاء في النسخة الرابعة 2024.