سفير الدولة في الكويت يطلع على برامج هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ومشاركاتها الخارجية

الكويت 14 أكتوبر/وام/ اطلع سعادة الدكتور مطر حامد النيادي، سفير الدولة لدى دولة الكويت الشقيقة على أبرز برامج هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ومبادراتها وأنشطتها الثقافية والإعلامية، ومشاركاتها الخارجية لا سيما حضورها في معارض الكتب والمحافل الثقافية.

جاء ذلك خلال لقائه سعادته فاطمة يوسف آل علي، مديرة إدارة الشؤون الإعلامية بالهيئة على هامش مشاركتها في برنامج «قيادة المؤسسات الإعلامية»، الذي أُقيم في دولة الكويت الشقيقة، وذلك في إطار حرص الهيئة على تطوير الكفاءات الإعلامية، وتعزيز المهارات القيادية، والاطلاع على التجارب والممارسات الحديثة في إدارة المؤسسات الإعلامية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الإعلامي ومواكبة التحولات المتسارعة في القطاع.

تناول اللقاء أهمية تعزيز التواصل والتعاون الثقافي والإعلامي، وإبراز المبادرات التي تسهم في التعريف بالحراك الثقافي والإعلامي في إمارة الفجيرة، وتوسيع آفاق حضورها في المحافل الإقليمية والدولية.