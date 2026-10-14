فوز الوحدة والجزيرة في دوري أبطال آسيا 2

أبوظبي في 14 أكتوبر/وام/ فاز الوحدة على ناسف كارشي الأوزبكي 2-1 اليوم في استاد كارشي المركزي بأوزباكستان ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا 2.

بهذه النتيجة عزز الوحدة صدارته لجدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، وتجمد رصيد ناساف عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

سجل ثنائية الوحدة لاعبه فاكوندو كروسبزكي بالدقيقتين 23، و39، وسجل لناساف لاعبه بوبور عبدخليقوف بالدقيقة 47.

وضمن الجولة ذاتها فاز الجزيرة على فريق أركاداغ التركماني 2-1، في استاد محمد بن زايد، ليصل إلى النقطة الرابعة ضمن المجموعة الثانية، فيما بقي رصيد فريق أركاداغ عند 3 نقاط.

سجل للجزيرة كل من مالكوم بالدقيقة 55 من ركلة جزاء، ومويكيتش بالدقيقة 90+6، وللفريق التركماني عبدي باشيموف بالدقيقة 66.