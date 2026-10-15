وفد المجلس الوطني الاتحادي يشارك في اجتماع اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية في بروكسل

بروكسل في 15 أكتوبر/ وام/ شارك وفد المجلس الوطني الاتحادي، اليوم في اجتماع اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية، الذي عُقد في العاصمة بروكسل بمملكة بلجيكا، بمشاركة ممثلي المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار التحضير والتنسيق للاجتماع الثاني لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون مع البرلمان الأوروبي، المقرر عقده يوم 16 أكتوبر الجاري، في مقر البرلمان الأوروبي ببروكسل.

يضم وفد المجلس الوطني الاتحادي المشارك في الاجتماع سعادة كل من الدكتور مروان عبيد المهيري، وسارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وناقشت اللجنة المحاور التي سيتم طرحها في الاجتماع الثاني لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية مع البرلمان الأوروبي، وتبادلت وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخليجية الأوروبية، وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، وبحث التحديات المرتبطة بالأمن والاستقرار في منطقة الخليج، وأمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، وانعكاساتها على الأمن الإقليمي والتجارة الدولية.

وبحثت اللجنة سبل تطوير التعاون البرلماني الخليجي الأوروبي، وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم الحوار والتفاهم وتبادل الخبرات بين الجانبين، إلى جانب مناقشة مشروع البيان المشترك المرتقب صدوره عن الاجتماع.