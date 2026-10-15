إعلان تفاصيل سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي

أبوظبي في 15 أكتوبر/ وام/ تستعد أبوظبي لاستضافة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، " 2026"، "الجولة الختامية من بطولة العالم" خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر المقبل.

وتم الكشف عن تفاصيل الحدث العالمي في لقاء إعلامي اليوم عقد ببرج شمس المطل على الحلبة، مع اقتراب العد التنازلي بنحو 50 يوماً، استعدادا لعودة سيارات الفورمولا 1 إلى حلبة مرسى ياس لخوض أولى حصص التجارب الحرة، كما يقام إلى جانب الحدث مهرجان "ياسلام" الترفيهي، بمشاركة نجوم عالميين يقدمون حفلاتهم في مواقع مختلفة.

وتشهد نسخة عام 2026 مشاركة 11 فريقاً في الفورمولا 1، مقارنةً بعشرة فرق العام الماضي، وتستضيف أبوظبي الجولة الختامية من بطولة الفورمولا 2، إلى جانب انطلاق النسخة الأولى من بطولة AZM GT الجديدة التابعة لحلبة مرسى ياس ضمن السباقات المساندة، من خلال جولة تنافسية تقام خارج إطار البطولة الرسمية.

وتم الإعلان عن بيع جميع التذاكر للمدرجين الرئيسي والشمالي مع عدد من الفئات الأخرى، حيث أكدت شركة إثارة لايف، الجهة المنظمة للحدث، ارتفاع الطلب على المتبقية، وسط توقعات ببيع جميع تذاكر السباق.

ويتركز الطلب الأكبر على التذاكر في دولة الإمارات ومختلف أنحاء المنطقة، مع إقبال كبير من جمهور الفورمولا 1، فيما تشهد المبيعات الدولية ارتفاعاً متواصلاً، وسط توقعات باستقبال جماهير من 106 دول.

وسينطلق برنامج الفعاليات هذا العام بالتزامن مع عيد الاتحاد، ليكون الحدث جزءاً من احتفالات الدولة، ضمن أبرز محطات أجندة الفعاليات الرياضية والثقافية في العاصمة، إلى جانب إسهامه في دعم اقتصاد أبوظبي ومجموعة واسعة من الشركات والقطاعات المحلية، إذ بلغ إجمالي إنفاق الزوار العام الماضي 1.3 مليار درهم.

ويستعد "نادي البادوك"، لتحقيق إنجاز جديد في عام 2026، مع تشييد توسعته عند المنعطف الأول، لترتفع إلى 12,200 ضيف، مقارنةً بنحو 11,000 ضيف النسخة الماضية، ليصبح النادي الأكبر في تاريخ الفورمولا 1.

وقال سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة إثارة، إن سباق جائزة أبوظبي الكبرى أحد أبرز الأحداث التي تستضيفها دولة الإمارات، حيث يستقطب آلاف الجماهير ويعزز مكانة أبوظبي وجهة رائدة للرياضة والترفيه على المستوى الدولي، مرحبا بالجماهير في جزيرة ياس للاستمتاع بنسخة جديدة ومميزة من السباق.

وأضاف: "لا يقتصر قياس نجاح السباق على مبيعات التذاكر وأعداد الحضور، إذ يسهم إنفاق الزوار في دعم الشركات المحلية وتنشيط الحركة الاقتصادية في مختلف أنحاء الإمارة، كما تمتد الفوائد الاقتصادية على المدى الطويل لتشمل تكرار الزيارات وتوفير فرص العمل وجذب استثمارات جديدة، ما يعزز أثره لفترة طويلة بعد انتهاء أسبوع الفعاليات، بالتعاون مع شركائنا وموردينا والجهات الحكومية، انطلاقاً من طموحنا المشترك لتقديم أبوظبي بأفضل صورة أمام العالم".

وأكد ديفيد باول، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال في شركة إثارة لايف، أن الاستعدادات لاستضافة سباق جائزة أبوظبي الكبرى تتقدم وفق الخطط المحددة، حيث تم اعتماد الجدول الزمني للسباقات والإعلان عن مشاركة 11 فناناً وفرقة موسيقية، كما تتواصل أعمال التجهيز في مختلف مواقع الفعاليات بجزيرة ياس.