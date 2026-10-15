"مجموعة ألِف" تستعرض مشاريعها وخططها بمنتدى الشارقة للاستثمار 2026

الشارقة في 15 أكتوبر / وام / تستعرض "مجموعة ألِف" المطور العقاري المتخصص في تطوير مجتمعات ووجهات عصرية متكاملة في إمارة الشارقة خلال مشاركتها في "منتدى الشارقة للاستثمار 2026" المقام حاليا في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات محفظة مشاريعها الحالية وخططها للتطوير خلال المرحلة المقبلة وتتيح للمستثمرين وقادة الأعمال وممثلي الجهات الحكومية والوسطاء العقاريين فرصة مباشرة لبحث الفرص الاستثمارية والمشاريع المستقبلية وإمكانات بناء شراكات جديدة.

وتشارك المجموعة بصفتها الراعي والشريك الحصري لـ"ردهة المستثمرين" في المنتدى حيث تعرض للوفود المشاركة والمستثمرين تفاصيل مشروع سكني جديد قبل إطلاقه رسمياً أمام الجمهور في 20 أكتوبر الجاري.

وتأتي مشاركة "ألِف" في المنتدى بعد اكتمال بيع جميع الوحدات السكنية في "لينار" المشروع الذي تبلغ قيمته 4 مليارات درهم والذي استقطب مشترين من داخل الدولة إلى جانب أصحاب أعمال وتنفيذيين ومستثمرين من الخارج بما يعكس تنوع قاعدة المهتمين بالسكن والاستثمار طويل الأجل في الشارقة.

وترى المجموعة أن توجهات المشترين باتت تشمل عناصر تتجاوز موقع الوحدة السكنية ومواصفاتها لتأخذ في الاعتبار طبيعة المجتمع المحيط بها وسهولة الوصول إلى الخدمات وتكامل المرافق وما توفره الوجهة من مساحات للترفيه والتفاعل الاجتماعي وهي عوامل أصبحت جزءاً من تقييم القيمة طويلة الأمد للمشاريع السكنية.

وقال رائد كاجور النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة ألِف إن القرارات الاستثمارية تحتاج إلى الثقة والوضوح والوصول إلى الفرص المناسبة وتتيح لنا (ردهة المستثمرين) في منتدى الشارقة للاستثمار مناقشة خططنا مباشرة مع المستثمرين والتعرف على أولوياتهم وبحث شراكات يمكن أن تدعم المرحلة المقبلة من نمو مجموعة ألِف وتوسع مشاريعها في الشارقة.

وأضاف: "ننظر في مجموعة ألِف إلى التطوير العقاري باعتباره جزءاً من نمو المدينة وتطور مجتمعاتها لذلك نركز على بناء وجهات متكاملة تجمع السكن والخدمات والأعمال والمساحات الاجتماعية في بيئة واحدة .. هذا التكامل يجعل المشروع أكثر ارتباطاً بحياة السكان اليومية وفي الوقت نفسه يخلق حركة مستمرة تدعم الأنشطة والخدمات والأعمال داخله ومن خلال هذا النهج نسعى إلى تطوير وجهات تضيف إلى جودة الحياة وتسهم في النشاط الاقتصادي في الشارقة على المدى الطويل".

وتتزامن مشاركة "ألِف" في المنتدى مع استمرار النشاط في السوق العقاري بالشارقة حيث بلغت قيمة التداولات العقارية في الإمارة نحو 29.5 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026 بنمو 9.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 وفق بيانات دائرة التسجيل العقاري في الشارقة.

ويتقاطع هذا النشاط مع نمو أوسع في حركة الاستثمار بالإمارة التي استقطبت خلال عام 2025 استثمارات رأسمالية بقيمة 7.74 مليار درهم عبر 142 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر .