الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يتصدران المشاركات التقنية في "أديبك 2026"

أبوظبي في 15 أكتوبر/ وام/ أكد هيثم محمد الجنيبي، رئيس المؤتمر التقني لـ "أديبك 2026" ونائب الرئيس التنفيذي لتطوير حقول الغار في دائرة الاستكشاف في "أدنوك"، أن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يتصدران محاور المشاركات في معرض ومؤتمر " أديبك 2026"، بما يعكس تركيز قطاع الطاقة المتزايد على الابتكار الرقمي، والكفاءة التشغيلية، وتطوير حلول عملية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في قطاع الطاقة.

وقال الجنيبي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش الاحاطة الإعلامية التي عقدت اليوم للإعلان عن تفاصيل الحدث، إن النسخة المقبلة من المعرض، والمؤتمر تستقطب أكثر من 7200 مشاركة ضمن برنامج المؤتمر التقني، في أعلى مستوى مشاركة يشهده على الإطلاق، مشيراً إلى أن المشاركات وردت من مختلف مناطق العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وآسيا، بما يؤكد الاهتمام العالمي بالمؤتمر ودوره في تبادل المعرفة واستعراض الابتكارات والإسهام في صياغة مستقبل الطاقة.

وأضاف أن أكثر من 320 عضواً في اللجان الفرعية التقنية اضطلعوا بدور محوري في مراجعة المشاركات، بما يسهم في تقديم برنامج يجسد أعلى معايير التميز التقني، لافتاً إلى أن الإقبال القياسي يعكس إصرار قطاع الطاقة على تطوير حلول عملية للتحديات التي يواجهها على مستوى العالم.

وأوضح أن محور الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يستحوذان على أكثر من 1200 مشاركة، بزيادة سنوية بلغت 11.6%، فيما بلغ عدد المشاركات في قطاع التكرير والتصنيع والتسويق والتجارة 977 مشاركة، بزيادة نسبتها 25%، وهو ما يعكس تنامي الاهتمام بالحلول الرقمية والابتكار ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.

وأشار إلى أن التحديات الرئيسية التي يواجهها قطاع الطاقة اليوم، سواء ضمان أمن الطاقة، أو تلبية الطلب المتزايد عليها، أو توفير الموارد اللازمة لمواكبة نمو وتطور الذكاء الاصطناعي، أو رفع الكفاءة وخفض الانبعاثات، تعتمد معالجتها على عاملين أساسيين هما الابتكار والتنفيذ، مؤكداً أهمية المؤتمر التقني في «أديبك» بوصفه منصة تجمع الخبرات والتخصصات المختلفة لتسريع تبني الحلول المبتكرة.

وقال إن العديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة والحلول الرقمية المتقدمة انتقلت من مرحلة المشروعات التجريبية والعروض التوضيحية إلى التطبيق على نطاق واسع في مختلف مراحل ومجالات قطاع الطاقة، بهدف تعزيز الأداء والموثوقية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.

وأكد الجنيبي أن المؤتمر التقني يجمع المهندسين والعلماء والباحثين والقيادات في مجال التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الأفكار واستكشاف سبل تطوير أساليب العمل التقليدية وتسريع تبني الحلول المبتكرة، بما يدعم رسالة «أديبك» في توحيد جهود مجتمع الطاقة العالمي لمواجهة التحديات المشتركة واستكشاف فرص جديدة لتحقيق النمو.

وقال إن استمرار التطورات في قطاع الطاقة يجعل الشراكة والتكنولوجيا والتميز الهندسي عوامل أساسية لتلبية احتياجات العالم المتزايدة من موارد الطاقة، مشيراً إلى أن النقاشات التي يشهدها «أديبك» تسهم في صياغة استجابة القطاع لهذه التحديات.